رياضة

مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
الجزائر
الجزائر
أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
وتبدو المواجهة بين الجزائر وكوت ديفوار متكافئة للغاية، بالنظر إلى نتائج مواجهاتهما الرسمية والودية، حيث التقيا في 23 مواجهة، حقق كل منتخب 8 انتصارات، فيما خيم التعادل على 7 لقاءات؛ ما يصعب التكهن بهوية الفائز في مباراة اليوم. وجاء تشكيل الأفيال كالتالي: حراسة المرمى: سلفين جبوهو. خط الدفاع: مامادو
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هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
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الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن نظام مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الفرق المشاركة ببطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس المقبل، ويمثل كرة اليد المصرية والإفريقية بها نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي. وأشار الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن عدد الفرق المشاركة في هذه النسخة 10 فرق هي: نادي الوحدة السعودي (المستضيف)- نادي برشلونة الإسباني (حامل اللقب)- الزمالك المصري (بطل إفريقيا)- نادي الدحيل القطري (بطل آسيا)- نادي فاردار المقدوني (بطل أوروبا).
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بلماضي: أسعى لإعادة الجزائر بين كبار إفريقيا

أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه يحلم بإعادة منتخب بلاده إلى مكانتهم القارية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبذلك بعد أن بلغ دور ربع النهائي ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل، وقال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر": "أعتقد أننا حتى الآن في الطريق الصحيح، ونسعى لاستعادة مكانتنا ضمن كبار القارة الإفريقية، الوقت أصبح مناسبًا وهذا لا يمر إلا عبر التتويج باللقب، وهو الهدف الذي نسعى له جميعا".
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تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
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مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

"الآن طموحنا أصبح مختلفا، ونسعى لتحقيق البطولة".. بهذه الكلمات بدأ محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الإثنين المُقبل على استاد السويس، بعد أن تمكن منتخب الصقور المالية من الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله أمادو هيادارا، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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