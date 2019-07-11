مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

الجزائر

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.

وتبدو المواجهة بين الجزائر وكوت ديفوار متكافئة للغاية، بالنظر إلى نتائج مواجهاتهما الرسمية والودية، حيث التقيا في 23 مواجهة، حقق كل منتخب 8 انتصارات، فيما خيم التعادل على 7 لقاءات؛ ما يصعب التكهن بهوية الفائز في مباراة اليوم. وجاء تشكيل الأفيال كالتالي: حراسة المرمى: سلفين جبوهو. خط الدفاع: مامادو