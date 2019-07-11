إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

انقلاب سيارة في ترعة بالدقهلية

شهدت عزبة متري التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأقفاص العنب في ترعة الساحل، وإصابة 3 أشخاص بكسور متفرقة، إذ اصطدمت في جرار زراعي يسحب مُولد ويسير عكس الاتجاه، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، وانقلبت السيارة في الترعة، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث وقوات تأمين الطريق إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة فاكهة ربع نقل محملة بأطنان من العنب في ترعة الساحل اصطدمت بجرار زراعي، وإصابة الركاب بجرح وسحجات وكسور متفرقة وتم احتجازهم بالمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. كما توجه وائل وجدي عليوة، نائب رئيس مجلس مدينة طلخا، وسهام