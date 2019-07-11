سعيد مرعي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية

تحرير:أ.ش.أ ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، إذ أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة. وأكد الرئيس السيسي أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حنفي علي جبالي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا. وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار حنفي علي جبالي لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين".وأصدر