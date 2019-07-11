«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

تحرير:أمينة محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

د.طارق شوقي وزير التعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.

وأضاف عبد الحكم، إن 239 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الجيولوجيا، كما حصل 3989 طالبا وطالبة (بنسبة 41.4.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2156 طالبا وطالبة "بنسبة 22.4% من إجمالي العينة العشوائية، على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1363 طالبا