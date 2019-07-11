للعام الثاني عشر على التوالي.. "اورنچ مصر" ترعى مسابقة إيناكتس 2019

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

اورنج

قامت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، برعاية مسابقة برنامج "إيناكتس مصر" المحلية للمشروعات التنموية لعام 2019 والتي أقيمت على مدار يومي 9- 10 يوليو الجاري، وتنافست فيه 52 جامعة مصرية لحصد المراكز الأولى للمسابقة والتأهل للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية. وشاركت اورنچ في تنظيم وتقييم المشروعات المشاركة بمسابقة إيناكتس بهدف مساعدة الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة أو المجالات الاقتصادية.

وتأتي رعاية اورنچ مصر لمسابقة إيناكتس للعام الثاني عشر على التوالي استكمالا لدورها الريادي وإستراتيجيتها في دعم مشروعات المسئولية المجتمعية التي تنمي منظومة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الأفكار الإبداعية الداعمة للمجتمع. كما



وتأتي رعاية اورنچ مصر لمسابقة إيناكتس للعام الثاني عشر على التوالي استكمالا لدورها الريادي وإستراتيجيتها في دعم مشروعات المسئولية المجتمعية التي تنمي منظومة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الأفكار الإبداعية الداعمة للمجتمع.



كما قامت مجموعة من مسئولي شركة اورنچ مصر بالمشاركة في لجنة التحكيم مع نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، حيث قامت اللجنة في نهاية فعاليات المسابقة بتقييم واختيار أفضل 35 مشروعًا ليتم بعدها اختيار الفرق الثلاث الأولى الفائزة، وحصل فريق جامعة القاهرة على المركز الأول، وفريق 6 أكتوبر على المركز الثاني، وجاء فريق جامعة عين شمس في المركز الثالث.



وبهذه النتيجة يتأهل فريق جامعة القاهرة الفائز بالمركز الأول لتمثيل مصر في المسابقة العالمية التي ستقام في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر 2019.



وتعليقا على الحدث، قال المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر: "نولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الشباب وبالذات في مجال التعليم والعمل الحر لرفع المهارات القيادية وروح التعاون بينهم. إن رعايتنا لمثل هذه المبادرات تساعد في خلق جيل من القادة الذين لديهم شعور بالانتماء والمشاركة الإيجابية في مجتمعنا".



و أضاف: "رواد الأعمال هم أبطال المستقبل ولذلك نعمل باستمرار علي تزويدهم بالتدريب المناسب والإرشاد لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية التي يمكن من خلالها تغيير الطريقة التي نعيش بها والتي ستؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى المعيشة".







