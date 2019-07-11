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للعام الثاني عشر على التوالي.. "اورنچ مصر" ترعى مسابقة إيناكتس 2019

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
اورنج
اورنج
قامت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، برعاية مسابقة برنامج "إيناكتس مصر" المحلية للمشروعات التنموية لعام 2019 والتي أقيمت على مدار يومي 9- 10 يوليو الجاري، وتنافست فيه 52 جامعة مصرية لحصد المراكز الأولى للمسابقة والتأهل للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية. وشاركت اورنچ في تنظيم وتقييم المشروعات المشاركة بمسابقة إيناكتس بهدف مساعدة الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة أو المجالات الاقتصادية.
وتأتي رعاية اورنچ مصر لمسابقة إيناكتس للعام الثاني عشر على التوالي استكمالا لدورها الريادي وإستراتيجيتها في دعم مشروعات المسئولية المجتمعية التي تنمي منظومة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الأفكار الإبداعية الداعمة للمجتمع. كما
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البنك-المركزى

«المركزي» يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
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حماية المنافسة: مد فترة فحص صفقة أوبر وكريم 60 يوما

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة "كريم" لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ. وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميا بذلك القرار، وقد التزمت الشركتان بالإبقاء على وضعهما الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهما بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ.
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بعد تأجيل مناقشته.. أزمة «الإيجار القديم» عرض مستمر

قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكن، عقب خلاف بين الأعضاء على الالتزام بالنص المقدم من الحكومة، الذي يقصر تطبيق القانون على «الأشخاص الاعتبارية»، في مقابل طرح لجنة «الإسكان» إضافة «الأشخاص الطبيعية إلى القانون لتفادي شبهة عدم الدستورية، وعدم التفرقة بين المراكز القانونية المتساوية التي تشغل الأماكن غير السكنية».. فمتى ينتهي هذا الصراع الدائر منذ سنوات طويلة؟ وكيف ينتهي بالحفاظ على حقوق كل الأطراف؟
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تعرف على أهداف مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
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