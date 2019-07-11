رعشة ميركل تثير التكهنات.. ممَ تعاني المستشارة؟

الرعشة التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تكن الأولى، حيث تعرضت لمثل هذا الموقف في أكثر من مناسبة سابقة، على الرغم من أنه كان أقل حدة مما كان عليه

تحرير:أحمد سليمان ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

عندما تظهر أية أعراض مرضية على زعيم لدولة ما، خلال مناسبة رسمية وأمام عدسات الكاميرات، حينها يصبح الأمر قضية رأي عام وتنتشر الأقاويل حول حالته الصحية والسبب وراء ذلك. إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حاولت تجاهل تلك الأقاويل، إلا أن رعشة جسدها أمام عدسات المصورين فضحتها، ما دفعها للتأكيد على أنها بحالة صحية جيدة. حيث اضطرت، ميركل، اليوم الخميس، إلى الجلوس أثناء النشيد الوطني في حفل رسمي، في تغيير نادر في البروتوكول، محاولة السيطرة على الرعشة التي تعرضت لها ثلاث مرات، علنا في أقل من شهر.

حيث أشارت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إلى أنه بعد تحية رئيسة الوزراء الدنماركية الجديدة ميت فريدريكسن في رواق مبنى المستشارية في العاصمة برلين، رافقتها ميركل وهي تبتسم إلى المنصة حيث جلست الزعيمتان على مقعديهما خلال عزف السلام الوطني. وجاءت هذه الخطوة غير العادية بعد يوم واحد من حفل مماثل أمس الأربعاء،

حيث أشارت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إلى أنه بعد تحية رئيسة الوزراء الدنماركية الجديدة ميت فريدريكسن في رواق مبنى المستشارية في العاصمة برلين، رافقتها ميركل وهي تبتسم إلى المنصة حيث جلست الزعيمتان على مقعديهما خلال عزف السلام الوطني.

وجاءت هذه الخطوة غير العادية بعد يوم واحد من حفل مماثل أمس الأربعاء، عندما شوهدت المستشارة الألمانية وهي ترتعش للمرة الثالثة، خلال عزف السلام الوطني في حفل استقبال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين.

وبعد أكثر من ساعة بقليل، حضرت مؤتمرا صحفيا كما هو مخطط لها وأخبرت الصحفيين أن صحتها ليست مدعاة للقلق، وأوضحت أنها كانت ببساطة في مرحلة "معالجة" الرعشة السابقة، مشيرة إلى أن هناك تقدما.

وأضافت ميركل التي ستبلغ من العمر 65 عاما الأسبوع المقبل، "سأضطر للتعايش مع هذه الرعشة لفترة من الوقت"، مؤكدة أنها "ستختفي يوما ما".

لم تكن المرة الأولى

الرعشة التي تعرضت لها المستشارة الألمانية لم تكن الأولى، حيث تعرضت لمثل هذا الموقف في أكثر من مناسبة سابقة، على الرغم من أنه كان أقل حدة مما كان عليه.

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حيث تعرضت ميركل للرعشة علنا مرتين، الأولى في 18 يونيو الماضي، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأخرى، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وسعى عدد من المسؤولين إلى التقليل من أهمية هذه الرعشة، مصرين على أن ميركل في حالة صحية جيدة، في الوقت الذي رفضت فيه الرد على أسئلة مفصلة حول حالتها الصحية.

إلا أن العديد من وسائل الإعلام قالت إن ميركل ستحتاج إلى توفير المزيد من الشفافية إذا أرادت أن تختفي هذه التكهنات.

وأشار السياسي الألماني ستيفان كورنيليوس، إلى أن ميركل قد تكون تعاني من ضغط في العمل، وحثها على "شرح" سبب استمرار الرعشة، وسط تزايد "القلق" بين الألمان بشأن صحتها.

وأضاف: "أن الأمر شديد الصعوبة عليها، ولكن على الجانب الآخر، فإنها لا تبدو بهذا القدر من الصحة، لقد أثقلت كاهلها، واستنزفت طاقتها وهي في عامها الرابع عشر من السلطة".

وأكد أن "القلق العام يتزايد لأن الأمر تكرر أكثر من مرة، ويبدو أن المستشارة، التي كانت تتمتع بصحة جيدة، أصبحت الآن مريضة إلى حد ما".

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ممَ تعاني ميركل؟

وفي غياب أي بيان رسمي عن حالة ميركل، لجأ عدد من الخبراء إلى تكهن الأسباب المحتملة للرعشة التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أكثر من مرة.

حيث قالت الدكتورة منى منصوري إن "عددا من الأسباب" قد تكون وراء مثل هذه الرعشة، بما في ذلك مرض باركنسون، حيث ذكرت الطبيبة البريطانية لشبكة "سكاي نيوز" إن "هناك عددا من الأمراض التي يمكن أن تسبب مثل هذا العرض".

مضيفة أن "بعضها يمكن أن يكون خطيرا، مثل الجلطة، أو مشكلة عصبية مثل مرض باركنسون، وأسباب أخرى أقل خطورة، مثل تناول كميات كبيرة من الكافيين، أو مرض الرعاش، أو حتى الآثار الجانبية لبعض الأدوية".

ومن جانبه قال بيتر روبرتس، أستاذ علوم الصيدلة، في كلية علم وظائف الأعضاء والأدوية والأعصاب، في جامعة بريستول، لموقع "مركز العلوم الإعلامي" إن: "هناك القليل من المعلومات المتاحة غير تلك التي صرحت به أنجيلا ميركل، لذلك من المستحيل معرفة ما يمكن أن يكون السبب الأولي".

وأضاف روبرتس أن "السبب الأولي قد يكون ناجما عن الجفاف، وقد يكون القلق من حدوثه مرة أخرى، هو السبب في حدوث ذلك للمرة الثانية"، مشيرا إلى أن "اضطراب الضغط النفسي الحاد هي آلية بقاء أساسية، وتحدث بمجرد ظهور تهديد، بما في ذلك الخوف من حدوث شيء ما، على سبيل المثال، الرعشة التي لا يمكن السيطرة عليها".

وتابع أن "تعليق ميركل بأنها تشعر بحالة جيدة للغاية سيكون متسقًا مع فكرة أنها تعاني من اضطراب الضغط النفسي الحاد، حيث يشعر الفرد بأنه طبيعي عندما ينتهي الموقف المرتبط بهذا الضغط النفسي، وقد يدعم وجهة النظر هذه أن المواقف التي عانت فيها المستشارة الألمانية من الرعشة كانت متشابهة للغاية".

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من جانبه، قال كيه راي تشادوري، أستاذ اضطرابات الحركة وعلم الأعصاب، في معهد الطب النفسي وعلم النفس والأعصاب بكلية كينجز كوليدج لندن إن: "هناك العديد من الأسباب قد تكون وراء حدوث هذه الرعشة، حيث يمكن أن يرتعش الجسم بسبب التوتر الشديد أو القلق أو انخفاض السكر في الدم".

وأضاف أن "التغيرات في درجات الحرارة، مثل البرد أو الحرارة الشديدة، قد تؤدي إلى حدوث نوبات قصيرة من الرعشة لدى بعض الأفراد، وهناك أسباب نادرة مثل الارتعاش الانتصابي، وهي الهزة التي تحدث عندما يكون شخص ما في وضع مستقيم، لكن هذا ما يحدث عادة في الساقين فقط".

وأكد تشادوري أن "30% من المصابين بمرض باركنسون لا يعانون من الرعشة، وأولئك الذين يعانون منها، يشعرون بنمط مختلف جدا من الرعشة، معروفة باسم الرعشة المريحة".