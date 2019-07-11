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السيسي يبحث تطوير التعليم العالي وإنشاء جامعات جديدة

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية كان محور اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.? وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلاً عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019/2020.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستعداد المتكامل للعام الدراسي الجديد، وإدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوي الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية. كما أكد الرئيس أهمية الجامعات
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برامج-الحماية-الاجتماعية

برامج الحماية الاجتماعية على مائدة السيسي

في الاتحادية وعلى مائدة الرئيس وضعت ملفات خطط التضامن الاجتماعي ليفتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تناول عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.
مجلس-النواب (3)

جنسية ومد طوارئ.. البرلمان يوافق نهائيا على 8 قوانين

عقد مجلس النواب اليوم الخميس عددا من الجلسات للتصويت النهائي على مشروعات القوانين التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وكان المجلس أجّل إنهاء دور الانعقاد العادي الرابع في 30 يونيو الماضي، للتصويت على نحو 8 قوانين، جاء على رأسها الموافقة نهائيًّا على مد إعلان حالة الطوارئ، وكذلك قوانين؛ منح الجنسية، وتنمية الصعيد، والجامعات الخاصة، والمنظمات النقابية العمالية. كما وافق البرلمان نهائيا على تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، وعلى قانون ضريبة الدمغة، والتنظيم المؤسسي لجهات الدواء.
الدويقة

فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
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الرئيس-السيسي (3)

السيسي يصل إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النيجر لرئاسة القمة الإفريقية الاستثنائية التى تستضيفها العاصمة نيامي. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ. وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تُعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
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زيادة الأجور وترقيات.. 6 إجراءات سعيدة للمصريين في يوليو

ينتظر المصريون خلال شهر يوليو المقبل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت مفرحة أو حزينة عليهم، وتتمثل الإجراءات السارة في زيادة الأجور والمعاشات، فيما تتمثل الإجراءات الصعبة في رفع أسعار الكهرباء والوقود. وتستهدف الحكومة من تطبيق الإجراءات الجديدة رفع العبء عن المواطنين وتدعيم الحماية الاجتماعية لبعض طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل والبسطاء، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية والهيكلية، والتى تشمل إصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الأجور.
مكتب-التنسيق (1)

8 خطوات و3 تنبيهات.. طريقة التقديم لاختبار القدرات بالجامعات

يفتح مكتب التنسيق، أبوابه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، مستهلا أعماله بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقا للشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ استقبال الطلبات وإجراء الاختبارات خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو المقبل، وقررت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي التيسير على الطلاب، بإتاحة فرصة تسجيل الاختبارات إلكترونيا، والتي تضمن عملية تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأمكان أداء الاختبارات المؤهلة، عبر موقع: : www.tansik.egypt.gov.eg.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

لطلاب الثانوية العامة.. إعلان موعد اختبار القدرات بالجامعات

أيام وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الطلاب لتتويج جهودهم بالانتقال إلى المرحلة الجامعية، لتحقيق حلم الانضمام للكلية التي ستحدد مسار مستقبلهم، وبعض هذه الكليات يشترط بجانب المجموع، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وهنا بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في خوض الاختبارات، إذ أعلنت أن مكتب التنسيق سوف يستهل أعماله للعام الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
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