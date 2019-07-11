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«المركزي» يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

تحرير:أ.ش.أ ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
البنك المركزي
البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019. وأضاف تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي
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اورنچ-مصر

للعام الثاني عشر على التوالي.. "اورنچ مصر" ترعى مسابقة إيناكتس 2019

قامت شركة اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، برعاية مسابقة برنامج "إيناكتس مصر" المحلية للمشروعات التنموية لعام 2019 والتي أقيمت على مدار يومي 9- 10 يوليو الجاري، وتنافست فيه 52 جامعة مصرية لحصد المراكز الأولى للمسابقة والتأهل للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية. وشاركت اورنچ في تنظيم وتقييم المشروعات المشاركة بمسابقة إيناكتس بهدف مساعدة الطلاب أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة أو المجالات الاقتصادية.
اوبر-كريم

حماية المنافسة: مد فترة فحص صفقة أوبر وكريم 60 يوما

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة "كريم" لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ. وذكر الجهاز في بيان صادر عنه، أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميا بذلك القرار، وقد التزمت الشركتان بالإبقاء على وضعهما الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهما بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ.
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بعد تأجيل مناقشته.. أزمة «الإيجار القديم» عرض مستمر

قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكن، عقب خلاف بين الأعضاء على الالتزام بالنص المقدم من الحكومة، الذي يقصر تطبيق القانون على «الأشخاص الاعتبارية»، في مقابل طرح لجنة «الإسكان» إضافة «الأشخاص الطبيعية إلى القانون لتفادي شبهة عدم الدستورية، وعدم التفرقة بين المراكز القانونية المتساوية التي تشغل الأماكن غير السكنية».. فمتى ينتهي هذا الصراع الدائر منذ سنوات طويلة؟ وكيف ينتهي بالحفاظ على حقوق كل الأطراف؟
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تعرف على أهداف مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس حسام الجمل، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
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البنك-المركزى

«المركزي» يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية بنحو 77 مليون دولار ليبلغ 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصدر البنك المركزي، في 3 يونيو الماضي، بيانا، أعلن فيه ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار. من ناحية أخرى، أعلن البنك، في بيان له، 2 يونيو الماضي،سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
الجنية-المصري

بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الانترنت (3)

تنطلق قريبا في مصر.. ما مزايا البنوك الرقمية؟

تدرس مصر حاليا فكرة إنشاء بنوك رقمية دون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة خطة الشمول المالى، والتحول التدريجي للخدمات المالية الإلكترونية، وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات عن أن ثلاثة بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر. وأضاف في تصريحات له، أن هذه البنوك تستعين حاليا بشركات استشارية لتقديم دراسة جدوى لتدشين بنوك رقمية في مصر، لافتا إلى أن أي بنك يعتزم إنشاء بنك رقمي يحتاج إلى الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري.
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