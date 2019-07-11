حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر: أنا مش عجوز

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

حسن شحاتة

أعرب حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن حزنه الشديد من الأداء الباهت الذي ظهر به الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية وتوديع البطولة من دور الـ16، وقال شحاتة في تصريحات لقناة تايم سبورت: "المنتخب توفرت له جميع الأمور من جميع المؤسسات في الدولة، وحصل على مساندة ودعم جماهيري كبير، وحزين على صدمة جماهير الكرة المصرية والخروج المبكر". وأردف: "منتخب مصر يحتاج إلى مدرب وطني في هذه المرحلة الصعبة، من أجل إعادة تأهيل وتجهيز اللاعبين عن دراية وليس استكشاف الأمور، خاصة أن المنتخب مقبل على ارتباطات قريبة، ولذلك المدرب الوطني هو رجل المرحلة".

وواصل: "عبر التاريخ لم يحقق منتخب مصر استفادة من وجود مدرب أجنبي على رأس قيادته الفنية، بل المدرب الأجنبي هو الذي يحقق استفادة من تدريب منتخب كبير وعريق في القارة الإفريقية مثل منتخب مصر". وأردف حسن شحاتة: "في حالة تلقيت عرضًا لتولي المهمة، بالتأكيد سأوافق وأرحب وجاهز لقيادة وتدريب منتخب مصر