رياضة

حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر: أنا مش عجوز

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
أعرب حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن حزنه الشديد من الأداء الباهت الذي ظهر به الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية وتوديع البطولة من دور الـ16، وقال شحاتة في تصريحات لقناة تايم سبورت: "المنتخب توفرت له جميع الأمور من جميع المؤسسات في الدولة، وحصل على مساندة ودعم جماهيري كبير، وحزين على صدمة جماهير الكرة المصرية والخروج المبكر". وأردف: "منتخب مصر يحتاج إلى مدرب وطني في هذه المرحلة الصعبة، من أجل إعادة تأهيل وتجهيز اللاعبين عن دراية وليس استكشاف الأمور، خاصة أن المنتخب مقبل على ارتباطات قريبة، ولذلك المدرب الوطني هو رجل المرحلة".
وواصل: "عبر التاريخ لم يحقق منتخب مصر استفادة من وجود مدرب أجنبي على رأس قيادته الفنية، بل المدرب الأجنبي هو الذي يحقق استفادة من تدريب منتخب كبير وعريق في القارة الإفريقية مثل منتخب مصر".   وأردف حسن شحاتة: "في حالة تلقيت عرضًا لتولي المهمة، بالتأكيد سأوافق وأرحب وجاهز لقيادة وتدريب منتخب مصر
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الجزائر تتأهل لنصف نهائي كان 2019 على حساب الأفيال

تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين منذ البداية ولم يحتج منتخب الجزائر أكثر من 20 دقيقة للوصول لشباك كوت ديفوار، حيث أحرز سفيان فيجولي هدف التقدم للجزائر.
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فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
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الجزائر تتلقى الهدف الأول في شباكها خلال كان 2019

تلقى المنتخب الجزائري أول الأهداف في شباكه خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث يخوض مباراة دور الـ 16 أمام نظيره الإيفواري والتي تقام حاليا على استاد السويس الرياضي. وسجل هدف الأفيال اللاعب جوناثان كودجيا في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وهو أول هدف تستقبله شباك محاربي الصحراء منذ انطلاق البطولة يوم 21 من شهر يونيو الماضي. رايس مبولحي حارس مرمى محاربي الصحراء نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات سابقة، لكنه لم ينجح في التصدي لتسديدة كودجا لتهتز شباكه للمرة الأولى.
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مروان: لا أنتبه للنقد.. وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم بطولة جيدة وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الشعب المصري، وأضاف مهاجم الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن إقامة البطولة في مصر يزيد من فرص المنتخب الوطني في الحصول على اللقب، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمباريات الفراعنة، وتابع مروان: "كل من ينتقدني حر لأنها وجهة نظره وبطبعي أحترم الجميع، كنت في البداية أتأثر بالنقد خلال السنوات الماضية، لكن حاليًا لا أعير انتباهي للنقد الهدام وكل تركيزي حاليًا داخل المستطيل الأخضر".
كأس-الأمم-الأفريقية

لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
مصر-والكونغو

منافس مصر.. الكونغو: الأمور صعبة جدًا في أمم إفريقيا

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وأضاف أن الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة، كما تطرق لارتفاع درجات الحرارة، قائلآ: "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".
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