حنان مطاوع تساند تونس والجزائر بعد خروج الفراعنة

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م

حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن المنتخبات التي تساندها ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري خاصة بعد خروج مصر من البطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا بدور الـ16 من الكأس بهدف نظيف، حيث نشرت الفنانة صورة لعلمي الجزائر وتونس على حسابها الشخصي عبر موقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" منذ ساعات قليلة، وكتبت: "يارب كل التوفيق لإخواتنا (تونس والجزائر) في كأس الأمم الإفريقية مصر". وتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بعدما تغلب على نظيره الغيني بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل منتخب تونس لنفس الدور بعد تخطيه لمنتخب غانا بركلات الترجيح.

ويخوض المنتخب الجزائري مباراة مهمة في دور الثمانية أمام نظيره الإيفواري والتي يتسضيفها استاد السويس الرياضي، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكلا المنتخبين، كما أهدر بغداد بونجاح ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني من اللقاء، بينما سيخوض المنتخب التونسي مباراته في دور الثمانية أمام منتخب مدغشقر