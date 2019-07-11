الجزائر تتلقى الهدف الأول في شباكها خلال كان 2019

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م

الجزائر

تلقى المنتخب الجزائري أول الأهداف في شباكه خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث يخوض مباراة دور الـ 16 أمام نظيره الإيفواري والتي تقام حاليا على استاد السويس الرياضي. وسجل هدف الأفيال اللاعب جوناثان كودجيا في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وهو أول هدف تستقبله شباك محاربي الصحراء منذ انطلاق البطولة يوم 21 من شهر يونيو الماضي. رايس مبولحي حارس مرمى محاربي الصحراء نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات سابقة، لكنه لم ينجح في التصدي لتسديدة كودجا لتهتز شباكه للمرة الأولى.

وبدأ الجزائر مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وانتهت المباراة بتفوق ثعالب الصحراء بهدفين دون رد، بينما كانت ثاني مباراة أمام السنغال وحسمها الجزائريون لصالحهم بهد نظيف، اللقاء الثالث كان أمام منتخب تنزانيا وانتهى بثلاثية نظيفة لثعالب الصحراء، الثلاث مباريات كانت في دور المجموعات ونجح