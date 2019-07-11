رياضة

الجزائر تتلقى الهدف الأول في شباكها خلال كان 2019

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٣ م
الجزائر
الجزائر
تلقى المنتخب الجزائري أول الأهداف في شباكه خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث يخوض مباراة دور الـ 16 أمام نظيره الإيفواري والتي تقام حاليا على استاد السويس الرياضي. وسجل هدف الأفيال اللاعب جوناثان كودجيا في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وهو أول هدف تستقبله شباك محاربي الصحراء منذ انطلاق البطولة يوم 21 من شهر يونيو الماضي. رايس مبولحي حارس مرمى محاربي الصحراء نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات سابقة، لكنه لم ينجح في التصدي لتسديدة كودجا لتهتز شباكه للمرة الأولى.
وبدأ الجزائر مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وانتهت المباراة بتفوق ثعالب الصحراء بهدفين دون رد، بينما كانت ثاني مباراة أمام السنغال وحسمها الجزائريون لصالحهم بهد نظيف، اللقاء الثالث كان أمام منتخب تنزانيا وانتهى بثلاثية نظيفة لثعالب الصحراء، الثلاث مباريات كانت في دور المجموعات ونجح
اقرأ المزيد
كوت_ديفوار_الجزائر (7)

الجزائر تتأهل لنصف نهائي كان 2019 على حساب الأفيال

تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين منذ البداية ولم يحتج منتخب الجزائر أكثر من 20 دقيقة للوصول لشباك كوت ديفوار، حيث أحرز سفيان فيجولي هدف التقدم للجزائر.
فرجاني-ساسي-منتخب-تونس (1)

فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
حنان-مطاوع-في مسلسل-لمس-اكتاف (1)

حنان مطاوع تساند تونس والجزائر بعد خروج الفراعنة

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن المنتخبات التي تساندها ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري خاصة بعد خروج مصر من البطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا بدور الـ16 من الكأس بهدف نظيف، حيث نشرت الفنانة صورة لعلمي الجزائر وتونس على حسابها الشخصي عبر موقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" منذ ساعات قليلة، وكتبت: "يارب كل التوفيق لإخواتنا (تونس والجزائر) في كأس الأمم الإفريقية مصر". وتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بعدما تغلب على نظيره الغيني بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل منتخب تونس لنفس الدور بعد تخطيه لمنتخب غانا بركلات الترجيح.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-وزيمبابوي (9)

أداء تجاري.. منتخب مصر يتغلب على زيمبابوي

بأداء تجاري تغلب منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشئ في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود حسن تريزيجيه على طريقة الـ "R.TWO " الشهيرة لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى. منتخب مصر قدم عرضا متواضعا من الناحية الفنية حيث ظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأولى من اللقاء، ما منح الفرصة لدخول لاعبي زيمبابوي في اللقاء، لكن سرعان ما ظهرت خطورة صلاح وتريزيجيه الذي كلل جهوده بهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (2)

إيتو: ما فعلته مصر إنجاز وصلاح عليه ضغوط كبيرة

أعرب صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق عن سعادته بتنظيم مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال إيتو خلال تحليله للمباراة عبر قناة "تايم سبورت": "تنظيم كأس أمم إفريقيا في الحقيقة شرف كبير لأي دولة وما أراه الآن شيء عظيم جدًا". ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الزيمبابوي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
صور بائعو الاعلام (14)

رزق وتشجيع.. بائعو الأعلام يغزون الشوارع (صور)

قبل انطلاق أول مباراة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها القاهرة، ويفتتحها منتخبا مصر وزيمبابوي، في العاشرة من مساء الجمعة، اتجهت الجماهير بالآلاف إلى استاد القاهرة حيث إقامة المباراة، بينما تجمّع آلاف آخرون على المقاهي والكافيهات رافعين أعلام مصر وصور محمد صلاح، لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشجيع وتحفيز لاعبي الفراعن للفوز بأول مباراة والبطولة. وفي مشهد آخر عنوانه "باب رزق الغلابة"، انتشر عدد من الباعة الجائلين بأعلام المنتخب المصري، في الشوارع والميادين لترويج بضاعتهم على الجماهير المتجهة للاستاد والمقاهي لمشاهدة المباراة.
زيمبابوي‎ (4)

كان 2019.. بيليات يقود خط هجوم زيمبابوي أمام مصر

أعلن سنداي شيدزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل الفريق والذي سيخوض به مباراة مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا والمقرر لها اليوم الجمعة في العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org