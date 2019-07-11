فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

فرجاني ساسي

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.

وشهد التشكيل الأساسي لنسور قرطاج تواجد فرجاني ساسي، المحترف في صفوف فريق الزمالك أساسيا حيث خاض مباراة غانا السابقة بشكل أساسي في البطولة، ونجح في تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة ليطير بنسور قرطاج إلى ربع النهائي. وجاء تشكيل نسور قرطاج كالتالي: حارس المرمى: معز حسن. خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان براون،