رياضة

فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
وشهد التشكيل الأساسي لنسور قرطاج تواجد فرجاني ساسي، المحترف في صفوف فريق الزمالك أساسيا حيث خاض مباراة غانا السابقة بشكل أساسي في البطولة، ونجح في تسجيل ركلة الترجيح الأخيرة ليطير بنسور قرطاج إلى ربع النهائي. وجاء تشكيل نسور قرطاج كالتالي: حارس المرمى: معز حسن. خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلان براون،
اقرأ المزيد
كوت_ديفوار_الجزائر (7)

الجزائر تتأهل لنصف نهائي كان 2019 على حساب الأفيال

تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين منذ البداية ولم يحتج منتخب الجزائر أكثر من 20 دقيقة للوصول لشباك كوت ديفوار، حيث أحرز سفيان فيجولي هدف التقدم للجزائر.
الجزائر وتنزانيا 1 (6)

الجزائر تتلقى الهدف الأول في شباكها خلال كان 2019

تلقى المنتخب الجزائري أول الأهداف في شباكه خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث يخوض مباراة دور الـ 16 أمام نظيره الإيفواري والتي تقام حاليا على استاد السويس الرياضي. وسجل هدف الأفيال اللاعب جوناثان كودجيا في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وهو أول هدف تستقبله شباك محاربي الصحراء منذ انطلاق البطولة يوم 21 من شهر يونيو الماضي. رايس مبولحي حارس مرمى محاربي الصحراء نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات سابقة، لكنه لم ينجح في التصدي لتسديدة كودجا لتهتز شباكه للمرة الأولى.
حنان-مطاوع-في مسلسل-لمس-اكتاف (1)

حنان مطاوع تساند تونس والجزائر بعد خروج الفراعنة

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن المنتخبات التي تساندها ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري خاصة بعد خروج مصر من البطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا بدور الـ16 من الكأس بهدف نظيف، حيث نشرت الفنانة صورة لعلمي الجزائر وتونس على حسابها الشخصي عبر موقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" منذ ساعات قليلة، وكتبت: "يارب كل التوفيق لإخواتنا (تونس والجزائر) في كأس الأمم الإفريقية مصر". وتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بعدما تغلب على نظيره الغيني بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل منتخب تونس لنفس الدور بعد تخطيه لمنتخب غانا بركلات الترجيح.
اقرأ المزيد من الأخبار
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
اجيرى (2)

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
حازم-امام (3)

رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (15)

الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org