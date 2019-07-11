رانيا يوسف تعتذر إلى الجمهور السعودي لهذا السبب

تحرير:التحرير ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

رانيا يوسف

تسبب موقف الفنانة رانيا يوسف الداعم لمقترح إسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، في جلب الكثير من المتاعب عليها، فقد تلقت خلال الساعات الماضية العديد من الانتقادات، من جانب الجمهور السعودي، الذي اتهمها بأنها تتدخل في شئون المملكة الداخلية. وخرجت "رانيا يوسف"، اليوم الخميس، لإيضاح الأمر، إذ نشرت اعتذارًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضحت فيه أنها لم تقصد الإساءة إلى أحد، وكتبت: "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق".

وتابعت الفنانة: "تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح.. لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة والتقدير". من ناحية أخرى، تستكمل رانيا يوسف تصوير مسلسل "مملكة إبليس" بمشاركة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وخالد أنور