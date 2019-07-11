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رانيا يوسف تعتذر إلى الجمهور السعودي لهذا السبب

تحرير:التحرير ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
تسبب موقف الفنانة رانيا يوسف الداعم لمقترح إسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، في جلب الكثير من المتاعب عليها، فقد تلقت خلال الساعات الماضية العديد من الانتقادات، من جانب الجمهور السعودي، الذي اتهمها بأنها تتدخل في شئون المملكة الداخلية. وخرجت "رانيا يوسف"، اليوم الخميس، لإيضاح الأمر، إذ نشرت اعتذارًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضحت فيه أنها لم تقصد الإساءة إلى أحد، وكتبت: "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق".
وتابعت الفنانة: "تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح.. لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة والتقدير". من ناحية أخرى، تستكمل رانيا يوسف تصوير مسلسل "مملكة إبليس" بمشاركة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وخالد أنور
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ادوارد

نجوم «حواديت الشانزليزيه» يحتفلون بانطلاق التصوير

نشر الفنان إدوارد، اليوم الخميس، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، ويظهر فيها بملابس كلاسيكية بصحبة الفنانين مى سليم وإياد نصار، وعلق عليها: «مبروك لكل فريق عمل مسلسل حواديت الشانزليزيه بداية التصوير، وإن شاء الله نكسر الدنيا سوا ونعمل مسلسل حلو». وانطلق، أمس الأربعاء، تصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، والذي من المقرر عرضه خارج "سيزون رمضان"، خلال نهاية عام 2019.
فان-ديزل

نجمتان عالميتان تنضمان لـFast & Furious 9

انضمت النجمتان العالميتان تشارليز ثيرون وهيلين ميرين إلى فريق ممثلي الجزء التاسع من فيلم السرعة "Fast & Furious 9"، الذي تدور أحداثه حول عالم الإرهاب الإلكتروني، تحت عنوان Hobbs & Shaw. كان أول ظهور للممثلتين في فيلم "The Fate of the Furious back" في عام 2017، ليسرع الفنان العالمي فان ديزل إلى إنستجرام، ليعلن الخبر، مرحبًا بعودتهما مرة أخرى إلى طاقم العمل. قال ديزل: "حصلنا على الكثير من الممثلين الأصليين للفيلم مرة أخرى، بما في ذلك الفائزون بجوائز الأوسكار مثل تشارليز ثيرون وهيلين ميرين".
كريم-فهمي

فهمي: هذا اللاعب المصري بين الأفضل في تاريخ العالم

كشف الفنان كريم فهمي عن رأيه بشأن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر». وكتب: «من أحسن اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر: محمود الخطيب، حسن شحاتة، أبو تريكة، محمد صلاح. لكن فيه واحد دايما ننساه، وهو لعيب متكامل بمعنى الكلمة، وهو في رأيي من أحسن اللعيبة مش في مصر بس، والعالم كمان، وللأسف ماخدش حقه كما ينبغي.. محمد زيدان»، ويبدو أن هذا الرأى لاقى قبولا كبيرا من المتابعين، الذين أكدوا أن زيدان لاعب مهاري، ومن أحسن اللاعبين فى تاريخ العالم.
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وائل-كفورى

وائل كفوري يستعد لحفله الأول في السعودية

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، ضمن فعاليات "موسم جدة" بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النجم اللبناني سيشارك في المهرجان من خلال حفل بتاريخ 14 يوليو على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن جانبه روج "كفوري" لحفل "ملك الرومانسية" بالسعودية، ونشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بوستر الليلة المنتظرة، ودشّن هاشتاج "#وائل_كفوري_في جدة".
نيكي-ميناج

نيكي ميناج تتراجع عن إحياء حفلها في السعودية

تراجعت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج عن إحياء حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ قائلة إنها "تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير"، وفق وكالة أسوشتيد برس. وأضافت في بيان لهان اليوم الثلاثاء: "بعد تفكير عميق، قررت ألا أقدم حفلا في جدة، رغم أني تمنيت أن أقدم عروضي أمام محبيَّ في السعودية، لكني وبعد دراسة الأمر، وجدت أنه من المهم أن أظهر دعمي الواضح لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير". وكان من المقرر أن تحيي نيكي حفلها في الـ18 من يوليو الحالي.
رانيا يوسف

رانيا يوسف تطالب بإسقاط الولاية عن الفتيات بعد الـ18

دعمت الفنانة رانيا يوسف، مطالب إنهاء الولاية على الفتاة القاصر سنًا ببلوغها سن الثامنة عشرة في المملكة العربية السعودية، وشاركت النجمة المصرية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بهاشتاج "#إقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18"، وكتبت: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18.. نعم لحرية المرأة.. نعم لنجاح المرأة.. نعم لاستقلال المرأة". وكانت صحيفة "عكاظ" المحلية في السعودية قد نشرت ما يفيد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية بالمملكة.
شيماء-عقيد-وزوجها

شيماء عقيد تعود للأضواء من جديد والسبب رانيا يوسف

من وقت لآخر تثير الفنانة المعتزلة شيماء عقيد، ضجة كبيرة بظهورها على الساحة الفنية مرة أخرى، خاصة أنها منذ أن قررت الابتعاد عن الفن فى عام 2006 من أجل التفرغ لتربية أبنائها، لم تتراجع عن قرارها مثل الكثير من الفنانات، وكان أحدث ظهور لها بصحبة الفنانة رانيا يوسف، وهما يجلسان معًا ويستمعان إلى أغاني «أم كلثوم»، وتفاجأ الجمهور بها، خاصة أن ملامحها لم تتغير. وكانت رانيا يوسف قد نشرت فيديو لهما، قبل ساعات على حسابها بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليه: «مافيش أحلى من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الغالية شيماء عقيد».
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