حبس ممرضة 4 أيام في واقعة «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

تحرير:علاء النجار ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

طهارة طفل_ صورة أرشيفية

أمرت نيابة قليوب، اليوم الخميس، بحبس الممرضة "ك. س" بالمركز الطبي بمنطاي، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهام ولي أمر طفل بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله، بسبب جراحة ختان خاطئة. واستعمت النيابة لأقوال والد الطفل المهندس أشرف حلمي، التي جاء فيها، أنه حضر إلى المركز الطبي لتطعيم نجله وبصحبته إحدى جاراته، وأخرى قريبته وبعد الانتهاء من التطعيم أشارتا عليه مرافقتاه بضرورة طهارة الطفل واستغلال فرصة أنه موجود معهم ووافق والده وطلب من العاملين بالمركز أن يطاهر نجله فأشاروا إليه بالممرضة المتهمة.

وكان مواطن اتهم ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له؛ ما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من "أ. ح. ع" 39 عاما، بأنه أجرى لنجله "م" البالغ من العمر