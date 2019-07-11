جريمة

حبس ممرضة 4 أيام في واقعة «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

تحرير:علاء النجار ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
طهارة طفل_ صورة أرشيفية
طهارة طفل_ صورة أرشيفية
أمرت نيابة قليوب، اليوم الخميس، بحبس الممرضة "ك. س" بالمركز الطبي بمنطاي، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهام ولي أمر طفل بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله، بسبب جراحة ختان خاطئة. واستعمت النيابة لأقوال والد الطفل المهندس أشرف حلمي، التي جاء فيها، أنه حضر إلى المركز الطبي لتطعيم نجله وبصحبته إحدى جاراته، وأخرى قريبته وبعد الانتهاء من التطعيم أشارتا عليه مرافقتاه بضرورة طهارة الطفل واستغلال فرصة أنه موجود معهم ووافق والده وطلب من العاملين بالمركز أن يطاهر نجله فأشاروا إليه بالممرضة المتهمة.
وكان مواطن اتهم ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له؛ ما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من "أ. ح. ع" 39 عاما، بأنه أجرى لنجله "م" البالغ من العمر
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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية (صور)

شهدت عزبة متري التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأقفاص العنب في ترعة الساحل، وإصابة 3 أشخاص بكسور متفرقة، إذ اصطدمت في جرار زراعي يسحب مُولد ويسير عكس الاتجاه، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، وانقلبت السيارة في الترعة، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام.
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رجال ولكن.. شقيقان يروجان لتبادل الزوجات بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على شقيقين من قرية شاوة التابعة لمدينة المنصورة، أنشآ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام. تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة برصد إدارة التوثيق والمعلومات لوجود صفحة على الفيس بوك تروج لتبادل الزوجات، واستخدام منزل سكني في قرية شاوة، للترويج للفكرة.
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اختلفا في القسمة.. حل لغز «الجثة العارية» بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في حل لغز العثور على جثة مسجل خطر مقتول ومصاب بـ4 طعنات في الصدر، وملقى عاريًا بترعة أمام محطة شركة كهرباء مدينة الجمالية، وتبين أنه قتل عقب إنهائه عملية سرقة مخزن محل أدوات كهربائية في مدينة دمياط مع أحد زملائه، واختلف هو وشريكه أثناء تقسيم المسروقات فيما بينهما، فاستل الجاني سلاحه وطعنه عدة رصاصات متفرقة في الصدر، ثم حمل الجثة متوجهًا إلى الجمالية وألقى به في الترعة، لإبعاد الشبهات عنه والاستحواذ على المسروقات.
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بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
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طهارة-طفل

طهارة بالمنزل.. ماذا حدث لطفل شبرا قبل «بتر عضوه الذكري»؟

كشفت اللجنة المشكلة من قبل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتفتيش والتحقيق فى واقعة اتهام مواطن لممرضة بالمركز الطبى بمنطي في شبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له ما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى، عن أن عملية الطهارة لم تتم داخل المركز، بل فى منزل المواطن مؤكدة فى تقريرها أنه لا يمكن إجراء عملية طهارة فى وحدة صحية أو مركز طبى كونها إحدى العمليات الصغرى التى تحتاج إمكانيات منها غرفة عمليات وهى غير موجودة فى المركز من الأساس.
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إجراء عاجل من الصحة بعد بتر العضو الذكري لطفل بشبرا الخيمة

قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى. وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.
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الحقيقة الكاملة لجريمة «الذئب والقاصر » بالطالبية

يوم معتاد وسيناريو متكرر لرحلة فتاة قاصر من منزل جدها إلى أسرتها بمحافظة الجيزة، والتي عادة ما تبدأ باستقلال وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة المكتظ بالسيارات وحركة المارة المرتفعة، إلا أن ثمة جديد طرأ على يد ذئب بشري فقد مشاعر الرحمة والإنسانية بل والرجولة، تربص بذات الـ17 ربيعا، يتتبع خطواتها، يراقب لغة الجسد لتلك المسكينة إذ بدت عليها معالم الحيرة بالإضافة إلى أن تصرفاتها تشير إلى كونها من متحدي الإعاقة، فأيقن أنه سيظفر بفريسة سهلة صبيحة ذلك اليوم.
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عاطل يغتصب طفلة من ذوي الاحتياجات في شبرا الخيمة

استغل إعاقتها وعدم إدراكها واستدرجها إلى شقته وراح ينهش فى جسدها حتى يشبع غريزته الدنيئة دون رحمة لكن عدالة السماء اقتصت منه، وتم القبض عليه وزج به خلف القضبان. بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من "ه. ع. أ - 48 عامًا"، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم بقيام عاطل بالتعدى على ابنتها "م. م. ع - 16 عامًا" من ذوي الإحتياجات الخاصة.
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