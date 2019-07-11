«جنس وجثة في النيل».. حكاية الشيطانة نورا والعشيق

تحالفت الزوجة الخائنة مع الشيطان ووقعت في علاقة عاطفية تطورت لممارسة الجنس مع سائق التاكسي حيث يعوضها غياب زوجها المسافر إلى بلدة شرم الشيخ وانتهت العلاقة بقتل العشيق

تحرير:تهامى البندارى ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

انجرَّت لشهواتها وغرقت في بحار من الرذيلة، ولم يكن في مخيلتها أن تنكشف أفعالها النكراء، استغلت فترة خلافات بينها وبين زوجها وتعرفت على سائق تاكسي، أوقعه القدر في طريقها أثناء توجهها لتحرير محضر له بقسم الشرطة، حكت له تفاصيل معاناتها مع زوجها الذي لم يشعر باحتياجاتها وتكرار شجاره المستمر معها على أتفه الأسباب، اقترب منها وتودد إليها، انساقت له ووقع المحظور وتورطت في علاقة محرمة معه داخل غرفة نومها، لم تفق منها إلا متأخرا، لكنها استيقظت لتجد نفسها متهمة في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

تزوجت «نورا» زواجا عاديا من «شريف»، بعدما تقدم لخطبتها؛ إذ اقتنعت أسرتها بظروفه المادية، فقد كان ميسور الحال، تاجر ملابس بمدينة شرم الشيخ، شعرت الفتاة الصغيرة أن أحلامها ستتحقق مع هذا الشاب، الذي كان يكبرها بنحو 8 سنوات، وسريعا انتهت الأسرتان من إتمام إجراءات الزفاف بعدما اتفقتا

تزوجت «نورا» زواجا عاديا من «شريف»، بعدما تقدم لخطبتها؛ إذ اقتنعت أسرتها بظروفه المادية، فقد كان ميسور الحال، تاجر ملابس بمدينة شرم الشيخ، شعرت الفتاة الصغيرة أن أحلامها ستتحقق مع هذا الشاب، الذي كان يكبرها بنحو 8 سنوات، وسريعا انتهت الأسرتان من إتمام إجراءات الزفاف بعدما اتفقتا على اللمسات الأخيرة.



ذات ليلة تشاجرت «نورا» مع زوجها هاتفيا، حيث كان مسافرا في محل عمله بشرم الشيخ، وهو الأمر الذي لم يرق للزوجة الشابة، واشتكت له أكثر من مرة، لكنه كان يُصبرها بأنه سيعود قريبا في موعد إجازته المقبلة، غير أن الزوجة لم تقتنع بالمبرر الذي سرده لها زوجها، وأنهت معه المكالمة الهاتفية بعدما قررت في داخلها أن تتوجه لتتخذ إجراءً قانونيا تجاهه في مركز الشرطة التابعة له.

في طريقها لمركز شرطة شبين القناطر، تعرفت «نورا» على شاب سائق التاكسي الذي استقلته لتوصيلها إلى مركز الشرطة، سمع بكاءها وأنينها، فهدأ من روعها و«طبطب عليها» وهنا كانت بداية وساوس الشيطان، اقترب منها وأقنعها بضرورة العودة معه ليتناقشا معًا فيما يجب أن تفعله، وتوجه معها إلى شقتها، وانتهى اول لقاء بجلسة ود وتعارف فيما بينهما، لم يعلن خلالها سائق التاكسي عن مكنون صدره تجاه الزوجة الشابة التي زاغ بصره عليها وأعجبت هى الأخرى بشخصيته.



تحالفت «نورا» مع الشيطان ووقعت في علاقة عاطفية تطورت لممارسة الجنس مع سائق التاكسي، حيث كان يعوضها غياب زوجها المسافر إلى بلدة شرم الشيخ، تردد عليها كثيرا في شقتها خلال فترة غياب زوجها، وسقطا معًا في بحار من الرذيلة.



برجوع الزوج، بدأت الزوجة تتهرب من لقائه، فقد سيطر على وجدانها وجسدها سائق التاكسي، الذي انتشلها وقت ضياعها نفسيا طيلة فترة غياب زوجها عنها، وعوضها بكل ما يملك عن وجود زوجها إلى جوارها، مرت الأيام ولاحظ الزوج تغييرا واضحا في علاقة زوجته به، فلم تعد تشتاق إليه وكثيرا ما تتهرب من العلاقة الحميمية على غير العادة.



لم يكن بخيال الزوج أن تكون زوجته على علاقة بآخر، فقد كان حنونا معها للغاية وقت عودته من سفره، ولم يرفض لها طلبا قط، وعمل جاهدا ليل نهار لتوفير احتياجاتها المادية.

بمرور الوقت شك الزوج في أمر «نورا» وانتابته حالة من شرود الذهن والتوتر والتفكير الذي قاده لحد الجنون، ولسان حاله يحدثه «لماذا تتهرب مني زوجتي؟ ولماذا لم تعد تنتظرني؟»، جميعها أسئلة دارت بذهن الرجل المغلوب على أمره، وأخيرا وجد ضالته على هاتف زوجته «الشيطانة».



بينما كان يقلب الزوج في هاتف «مراته» إذا بالطامة الكبرى، رسائل ومكالمات صوتية بينها وبين أحد الأشخاص -سائق التاكسي- يتحدثون فيها بالساعات يتفقون خلالها على مواعيد ممارسة الحرام معًا، بكل فجور وخسة وندالة، دون مراعاة لظروف سفر زوجها الذي تغرّب لتدبير نفقات زوجته ومتطلباتها.

الصادم هنا أن فراش الزوجية، كان الملاذ الآمن للقاء نورا بعشيقها سائق التاكسي، وهو ما تحقق منه الزوج من خلال سؤال عدد من الجيران الذين أقروا بتوافد رجل غريب عليها في شقتها خلال فترة غيابه.

أمام صدمة الزوج، جن جنونه وظل يفكر في طريقة يثأر بها لشرفه الذي أصبح في قاع التراب، اتفق مع زوجته الخائنة على استدراج العشيق لقضاء ليلة حمراء معه، وبعد حضور العشيق سائق التاكسي، أجهز الزوج على المجني عليه بيديه، كتم نفسه حتى تأكد من مقتله، ثم نقله بمعاونة زوجته ووضعاه في حقيبة خلفية للتاكسي المملوك للعشيق، وتوجها بها إلى الوراق وفي الطريق تخلصا من الجثة بإلقائها في نهر النيل، ثم تركا السيارة بإحدى الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه لتضليل رجال المباحث.