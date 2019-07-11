«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

تحرير:تهامى البندارى ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

حمام سباحة - صورة أرشيفية

صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.

أظهرت تحريات رجال المباحث الأولية، أن الطفل المجني عليه كان يلهو في حمام السباحة، وأثناء خروجه انزلقت قدماه فسقط أسفل "ثلاجة " ولامس الأجزاء الحديدية بها فاصيب بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال. أضافت التحريات أن عدد من الأهالي حاولوا إنقاذ الطفل عدة مرات بسحبه من أسفل الثلاجة لكنهم تعرضوا لصعق بالكهرباء