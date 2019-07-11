جريمة

«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

تحرير:تهامى البندارى ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
حمام سباحة - صورة أرشيفية
حمام سباحة - صورة أرشيفية
صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.
أظهرت تحريات رجال المباحث الأولية، أن الطفل المجني عليه كان يلهو في حمام السباحة، وأثناء خروجه انزلقت قدماه فسقط أسفل "ثلاجة " ولامس الأجزاء الحديدية بها فاصيب بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال. أضافت التحريات أن عدد من الأهالي حاولوا إنقاذ الطفل عدة مرات بسحبه من أسفل الثلاجة لكنهم تعرضوا لصعق بالكهرباء
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متهم

النيابة تواجه قاتلي «شهيد لقمة العيش» في الشرقية بأدلة جديدة

واجهت نيابة منيا القمح برئاسة المستشار محمد المراكبي، المتهمين بقتل إسلام حامد، الشاب الذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل موبايلات، بأدلة إدانة جديدة وذلك في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، وأقر المتهمان بمضمون ما ورد بفيديوهات جديدة تسلمتها جهات التحقيق، قبل أيام قليلة، واعترفا بظهورهما في الفيديوهات التي واجهتهما النيابة العامة بها، لتأمر في ختام جلسة التحقيق بتحريز الفيديوهات، واستمرار حبس المتهمين المضبوطين على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
متهم-بجريمة-قتل

«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.
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«جنس وجثة في النيل».. حكاية الشيطانة نورا والعشيق

انجرَّت لشهواتها وغرقت في بحار من الرذيلة، ولم يكن في مخيلتها أن تنكشف أفعالها النكراء، استغلت فترة خلافات بينها وبين زوجها وتعرفت على سائق تاكسي، أوقعه القدر في طريقها أثناء توجهها لتحرير محضر له بقسم الشرطة، حكت له تفاصيل معاناتها مع زوجها الذي لم يشعر باحتياجاتها وتكرار شجاره المستمر معها على أتفه الأسباب، اقترب منها وتودد إليها، انساقت له ووقع المحظور وتورطت في علاقة محرمة معه داخل غرفة نومها، لم تفق منها إلا متأخرا، لكنها استيقظت لتجد نفسها متهمة في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
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حبس ممرضة 4 أيام في واقعة «بتر عضو ذكري» لطفل بشبرا

أمرت نيابة قليوب، اليوم الخميس، بحبس الممرضة "ك. س" بالمركز الطبي بمنطاي، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهام ولي أمر طفل بالإهمال الطبي الذي تسبب في بتر العضو الذكري لنجله، بسبب جراحة ختان خاطئة. واستعمت النيابة لأقوال والد الطفل المهندس أشرف حلمي، التي جاء فيها، أنه حضر إلى المركز الطبي لتطعيم نجله وبصحبته إحدى جاراته، وأخرى قريبته وبعد الانتهاء من التطعيم أشارتا عليه مرافقتاه بضرورة طهارة الطفل واستغلال فرصة أنه موجود معهم ووافق والده وطلب من العاملين بالمركز أن يطاهر نجله فأشاروا إليه بالممرضة المتهمة.
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احدث طرق التهريب في المطارات (8)

«ملوخية وبط وتعابين».. أغرب المضبوطات في المطارات

«ثعابين سامة وحرباء وملوخية وبط وخصلات شعر»، تعتبر من أغرب المضبوطات التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن بالمطارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فبالأمس، عثر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، على ثعابين سامة بحوزة راكب مصري قادم من تايلاند، أخفاها داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك، خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، بعدما اشتبه رجال الجمارك فيه وسط الزحام، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
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النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
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سيارة نقل تقتحم مبنى النجدة بـ«الصحراوي» ومصرع ضابط

لقى ضابط بمديرية أمن الجيزة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمبنى تابع لشرطة النجدة الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبيل محطة تحصيل الرسوم بنطاق محافظة الجيزة، فيما تم نقل جثة الضابط إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لرفع آثار التصادم، في الوقت الذي تم التحفظ فيه على السائق المتسبب في الحادث.
خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
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