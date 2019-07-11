تونس تنتشل جثث 38 مهاجرًا بعد غرق قاربهم

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

مهاجرين_ أرشيفية

قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، موضحًا أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 58 جثه. جاء ذلك بعد أن أكد الهلال الأحمر، في وقت سابق من اليوم، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء 3 يوليو في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس، أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.

وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر، في تصريحاته لوكالة "رويترز"، إن أحد الناجين الأربعة توفي لاحقا في المستشفى. ومع تحسن الأحوال الجوية في حوض المتوسط، تزداد حركة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا وتونس والمغرب، في وقت تزداد فيه دول الاتحاد الأوروبي تشددا إزاء الهجرة. ويأتي ذلك تزامنا مع رفض