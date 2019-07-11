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تونس تنتشل جثث 38 مهاجرًا بعد غرق قاربهم

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
مهاجرين_ أرشيفية
مهاجرين_ أرشيفية
قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، موضحًا أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 58 جثه. جاء ذلك بعد أن أكد الهلال الأحمر، في وقت سابق من اليوم، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء 3 يوليو في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس، أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.
وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر، في تصريحاته لوكالة "رويترز"، إن أحد الناجين الأربعة توفي لاحقا في المستشفى. ومع تحسن الأحوال الجوية في حوض المتوسط، تزداد حركة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا وتونس والمغرب، في وقت تزداد فيه دول الاتحاد الأوروبي تشددا إزاء الهجرة. ويأتي ذلك تزامنا مع رفض
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انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة بسوريا (صور)

أفادة قناة العربية، بانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، قرب كنيسة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا. وهز تفجير انتحاري حي الوسطى ذا الأغلبية المسيحية، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان. وبحسب "العربية" فإن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مكان التفجير، فيما منعت قوات النظام الصحفيين من الاقتراب. ولم ترد أي معلومات عن الإصابات إلا أن شهود عيان أكدوا أن سكان المبنى المقابل للتفجير، الذي اندلعت فيه النيران بقوا عالقين. وقتل 5 مدنيين على الأقل وسقط عدد من الجرحى، في 3 يوليو الجاري، في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا.?
تونس

«هلموا لتونس».. الانتخابات التونسية بنكهة عسكرية

"هلموا لتونس" هو اسم حركة عسكرية أُعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل قياديين متقاعدين في تونس، كان يرتكز برنامجهم على مقاومة الجهل عبر إصلاح التعليم ومقاومة الفقر عبر تطوير الاقتصاد التونسي وإصلاحه، كما تؤكد الحركة التصدي للجريمة المنظمة لتوفير الأمن. واستبقت قيادات عسكرية سابقة الانتخابات البرلمانية التونسية المقررة في أكتوبر المقبل، بقرار الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة "هلموا لتونس"، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية".
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سليمان شنين.. معارض إسلامي وصل لقبة برلمان الجزائر

على وقع حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر ورفض الحراك الشعبي لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، شهد هذا البلد مفاجأة سياسية، بعد فوز المعارض سليمان شنين برئاسة البرلمان الجزائري خلفا لمعاذ بوشارب. ففي سابقة تاريخية، أعلن كل المترشحين لرئاسة البرلمان الجزائري سحب ترشيحاتهم وتزكية رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين الذي فاز أمس، حيث لم يسبق أن تربع أي مرشح لحزب معارض على رأس البرلمان، الذي كان حكرا على الشخصيات المقربة من السلطة الحاكمة، منذ تأسيسه عام 1977.
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«القسام» تتوعد إسرائيل بعد استشهاد أحد أفرادها

أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على قائد ميداني مسلح تابع لحركة حماس، بالقرب من حدود شمال غزة مع الأراضي المحتلة صباح يوم الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية. وقال الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، في بيان إن الضابط الذي استشهد كان من قوة حماة الثغور التابعة للتنظيم، والتي يتم نشرها على طول الحدود وتهدف إلى منع الفلسطينيين من اختراق السياج الأمني. ووفقًا للحركة، تم إطلاق النار على الضابط، الذي تم تحديده فيما بعد باسم محمود أحمد صبري الأدهم، 28 عامًا، أثناء قيامه "بأداء مهامه".
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ميشيل-باشيليت (2)

الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

يشغل ملف المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي، حيزا بارزا على موائد المسؤولين حول العالم وتحديدا فيما يخص أصحاب الجنسيات الأوروبية منهم، والذين ترفض بلدانهم استعادتهم، وناقشت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأزمة وسبل حلها، عارضة رؤيتها التي اعتمد فيها على طرح خيارين بخصوص مقاتلين السابقين، عرضتهما خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر لمدة 3 أسابيع، إذ دعت إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
ترامب وماي

هل تفقد واشنطن حلفاءها بسبب سياسات ترامب تجاه إيران؟

لم يكن سقوط طائرة بدون طيار أمريكية هو أكبر خسائر الرئيس دونالد ترامب من التوترات المتصاعدة في الآونة الأخيرة مع إيران، حيث باتت حالة التردد التي يعانيها البيت الأبيض في اتخاذ قرارات واضحة تجاه طهران مؤرقة لحلفاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام القليلة الماضية، أمر ترامب بمهاجمة إيران ردًا على إسقاطها لطائرة تجسس بدون طيار، إلا أن اتخاذ قرار في اللحظات الأخيرة بإيقاف التنفيذ، قد زاد من الشكوك العالمية حول حكم الرئيس والسلطة التي تتمتع بها الولايات المتحدة.
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هذا اليوم.. ولدت هدى شعراوي مؤسسة الحركة النسائية في مصر

في مثل هذا اليوم 23 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1985: انفجار طائرة من الطيران الهندي قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل 329 راكبًا. في عام 1989: إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران. في عام 2013: هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة يؤدي إلى مقتله، وذلك بعد أن أدلى ببعض التصريحات التهجمية على بعض رموز أهل السنة، وفق عدد من وسائل الإعلام.
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تونس: السبسي بصحة جيدة وسيشرف على احتفالات الجيش

أكد مستشار رئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش اليوم السبت، أن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري "وفي صحّة جيّدة"، وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. وقال قفراش في تصريحات صحفية، إن الرئيس السبسي سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة، خاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي التى تم التصديق عليها الثلاثاء الماضي.
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