الجزائر تتأهل لنصف نهائي كان 2019 على حساب الأفيال

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

الجزائر وكوت ديفوار

تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين منذ البداية ولم يحتج منتخب الجزائر أكثر من 20 دقيقة للوصول لشباك كوت ديفوار، حيث أحرز سفيان فيجولي هدف التقدم للجزائر.

بعد هدف فيجولي سيطر المنتخب الإيفواري على وسط الملعب وكثف من هجماته على مرمى الجزائر ووصل بأكثر من فرصة لكن تألق مبولحي حارس مرمى الجزائر حال دون دخول الكرة للشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم محاربي الصحراء بهدف دون رد. بداية الشوط الثاني جاءت ساخنة بعد أن حصل بونجاح على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من