رياضة

الجزائر تتأهل لنصف نهائي كان 2019 على حساب الأفيال

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
الجزائر وكوت ديفوار
الجزائر وكوت ديفوار
تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين منذ البداية ولم يحتج منتخب الجزائر أكثر من 20 دقيقة للوصول لشباك كوت ديفوار، حيث أحرز سفيان فيجولي هدف التقدم للجزائر.
بعد هدف فيجولي سيطر المنتخب الإيفواري على وسط الملعب وكثف من هجماته على مرمى الجزائر ووصل بأكثر من فرصة لكن تألق مبولحي حارس مرمى الجزائر حال دون دخول الكرة للشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم محاربي الصحراء بهدف دون رد. بداية الشوط الثاني جاءت ساخنة بعد أن حصل بونجاح على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من
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فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
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الجزائر تتلقى الهدف الأول في شباكها خلال كان 2019

تلقى المنتخب الجزائري أول الأهداف في شباكه خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث يخوض مباراة دور الـ 16 أمام نظيره الإيفواري والتي تقام حاليا على استاد السويس الرياضي. وسجل هدف الأفيال اللاعب جوناثان كودجيا في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وهو أول هدف تستقبله شباك محاربي الصحراء منذ انطلاق البطولة يوم 21 من شهر يونيو الماضي. رايس مبولحي حارس مرمى محاربي الصحراء نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات سابقة، لكنه لم ينجح في التصدي لتسديدة كودجا لتهتز شباكه للمرة الأولى.
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حنان مطاوع تساند تونس والجزائر بعد خروج الفراعنة

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن المنتخبات التي تساندها ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري خاصة بعد خروج مصر من البطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا بدور الـ16 من الكأس بهدف نظيف، حيث نشرت الفنانة صورة لعلمي الجزائر وتونس على حسابها الشخصي عبر موقع الصور الفوتغرافية "إنستجرام" منذ ساعات قليلة، وكتبت: "يارب كل التوفيق لإخواتنا (تونس والجزائر) في كأس الأمم الإفريقية مصر". وتأهل منتخب الجزائر لدور الثمانية بعدما تغلب على نظيره الغيني بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل منتخب تونس لنفس الدور بعد تخطيه لمنتخب غانا بركلات الترجيح.
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شوكويزي أفضل لاعب في لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا

حصل النيجيري صامويل شوكويزي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا، التي أقيمت، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بفوز النسور الخضراء على الأولاد بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الذي منح نيجيريا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي. أحرز شوكويزي الهدف الأول للنسور في الدقيقة 27، وأضاف إيكونجو الهدف الثاني في الدقيقة 89، بينما أحرز بونجاني زونجو هدف جنوب إفريقيا في الدقيقة 71.
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لماذا لم يعلق على لقاء النسور والأولاد؟..الشوالي يرد

كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي سبب عدم تعليقه على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا التي تقام حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث فوجئت الجماهير بأن المغربي جواد بده هو الذي يعلق على المباراة رغم أن قناة "بين سبورت" أعلنت في وقت سابق أن الشوالي هو الذي سيعلق على المباراة. وكتب الشوالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف لن أستطيع التعليق على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بسبب وعكة صحية مفاجئة على مستوى الصوت".
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (1)

بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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ماريجا أفضل لاعب في لقاء مالي وكوت ديفوار

حصل موسى ماريجا لاعب منتخب مالي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، بناء على اختيار اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأعرب موسى ماريجا عن أسفه لخروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، أحرزه ويلفريد زاها في الدقيقة 76، من اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة.
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