«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

يقول المتهم: «أخذت السكين وهددتهما بالقتل فحاول الرجل دفعي فطعنته عدة طعنات بينما الزوجة حاولت فتح الشباك للاستغاثة بالجيران فطعنتها وخدت 70 ألف جنيه وهربت فورا»

تحرير:تهامى البندارى ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.

«جاتلي فكرة السرقة عشان عارف إنهم معاهم فلوس كتيرة»، يقول المتهم أمام وكيل النائب العام، مشيرا إلى أنه كان أحد جيران المجني عليهما سابقًا بالزيتون وانتقل وأسرته للإقامة بحى المرج، وكان يزورهما من وقت لآخر، وخلال إحدى الزيارات علم من المجني عليهما بطريقة غير مباشرة أنهما يحتفظان بمبلغ مالي

«جاتلي فكرة السرقة عشان عارف إنهم معاهم فلوس كتيرة»، يقول المتهم أمام وكيل النائب العام، مشيرا إلى أنه كان أحد جيران المجني عليهما سابقًا بالزيتون وانتقل وأسرته للإقامة بحى المرج، وكان يزورهما من وقت لآخر، وخلال إحدى الزيارات علم من المجني عليهما بطريقة غير مباشرة أنهما يحتفظان بمبلغ مالي كبير في المنزل ولم يذهبا إلى البنك لإيداعه ويصرفان منه احتياجاتهما.



وأضاف أن المجني عليه كان يعتبره ابنه، وفي أغلب الأحيان كان يعطيه مصاريف لأنه كان يعلم بحاله وأسرته ولم يبخل عليه بشيء وهذا كان يفعله مع أبناء الجيران أيضًا منذ الصغر، شارحا كيف كانت الزوجة الضحية أيضًا كريمة للغاية معه، فدائما ما كانت تقدم له الطعام قبل المشروب أثناء زيارته لها وتصر على تناول الطعام للتأكيد على قدسية العيش والملح بينها وبين الجميع، معقبا «لكني خذلتهم وقتلتهم».

يتذكر المتهم خلال التحقيقات مشاهد الجريمة: «كانت وجوههما صعبة لحظات الجريمة، الدهشة من الموقف ونظراتهما للسكين كانت صعبة جدًا»، لينخرط الجاني في نوبة من البكاء المتواصل أمام وكيل النيابة قائلا: «أنا كنت أريد سرقتهما فقط ولم أفكر في قتلهما نهائيا لأنني أحبهما، لكن الفلوس أعمتني وجعلتني أغمض عيني أمام الرحمة والإنسانية وتوسلاتهما لي».

استكمل المتهم في الحادث البشع، حديثه موضحا أنه لم يستخدم سكينا من خارج البيت بل استخدم سكين المطبخ في ارتكاب الجريمة النكراء، مؤكدا «لم أقصد قتلهما كنت أريد الخروج من الشقة في أسرع وقت حتى لا يكتشف أحد أمري فقط بعد القتل».





واستطرد مشيرا إلى أنه يوم الحادث طرق الباب، فتح له الرجل واستقبله استقبالا حارا وشاركته في ذلك زوجة الرجل المسن، أعدت له طعاما وأصرت على تناوله الطعام، ثم دخلت إلى المطبخ لإعداد الشاي، وعقب ذلك فكر في دخول غرفة النوم خلسة للبحث عن الأموال، غير أن العجوز صرخ في وجهه متسائلا : «إنت رايح فين؟».

«دخلت المطبخ وأخذت السكين وهددتهما بالقتل وضرورة الإرشاد عن الأموال فحاول الرجل دفعي إلى الخلف فطعنته بالسكين عدة طعنات بينما الزوجة حاولت فتح الشباك للاستغاثة بالجيران فطعنتها في ظهرها واستكملت طعنهما حتى تأكدت من وفاتهما ودخلت غرفة النوم وعثرت على 70 ألف جنيه كانت فى الدولاب وسرقت جهازي المحمول والتابلت الخاصين بهما، وغسلت ملابسي من الدماء وهربت فورا من الشقة»، يقول المتهم خلال التحقيقات.





عاود المتهم اعترافاته ليؤكد حزنه على ارتكاب الجريمة مع رجل وزوجته قدما الخير للجميع، لافتا إلى أن «كلامهما عن الفلوس أمامي جعلني أفكر في ارتكاب الجريمة، لولا ذلك لكان أمر زيارتهما عابرا مثل كل مرة دون أدنى مشكلة»، وأقر قائلا «لغة الفلوس هي التي جعلتني مجرما وقاتلا في نفس الوقت خصوصًا أني لست مسجل خطر ولا توجد علي أية سوابق قضائية، ولم أذهب لقسم الشرطة إلا من أجل استخراج البطاقة فقط ولكن النظر إلى تلك الأموال كانت السبب الرئيسي في ارتكابي للجريمة».

وشرح المتهم أنه تقابل مع ابن خالته وذهب معه إلى الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط للهرب من رجال المباحث، واستقر به الحال في شقة مفروشة بالاسماعيلية وعلم من أسرته أن المباحث تبحث عنه في كل مكان لاتهامه في جريمة، مضيفا أن أسرته أبلغته أن كاميرات المراقبة المركبة بأحد المحلات التجارية القريبة من مسكن المجني عليهما، أظهرت صورته في وقت مزامن لارتكاب الجريمة.