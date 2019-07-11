ليبيا تنقذ 53 مهاجرا بينهم 4 مصريين من الغرق
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
غرق مركب - صورة أرشيفية
نجح حرس السواحل الليبي أول أمس الثلاثاء من إنقاذ 30 مهاجرا كانوا على متن قارب من الفايبر غرب طرابلس، بحسب الوكالة "الألمانية".
وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي نشره مساء اليوم الخميس: "إن 25 من المهاجرين يحملون الجنسية المصرية، وال 5 الباقين من السودان".
وفي عملية أخرى، وبعد بلاغ آخر ورد أمس الأربعاء، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 23 مهاجرا بينهم امرأتان ليبيتان، كانوا على متن قارب من الفايبر في أقصى الغرب الليبي.
وكان ضمن المهاجرين 18 ليبيا، و4 مصريين، وسوداني.
وأكدت البحرية إيصال كل المهاجرين ال 53 إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل.يشار إلى أن ليبيا تعد منصة انطلاق المهاجرين الراغبين في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط.وفي توتس أعلن الهلال الأحمر، اليوم الخميس، أن السلطات التونسية انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة
وأكدت البحرية إيصال كل المهاجرين ال 53 إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل.
يشار إلى أن ليبيا تعد منصة انطلاق المهاجرين الراغبين في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط.
وفي توتس أعلن الهلال الأحمر، اليوم الخميس، أن السلطات التونسية انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، موضحًا أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 58 جثه.
جاء ذلك بعد أن أكد الهلال الأحمر، في وقت سابق من اليوم، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء 3 يوليو في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس، أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.