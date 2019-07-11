وزير الرياضة الجزائري يهنئ ثعالب الصحراء

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

الجزائر

هنأ عبدالرؤوف سليم برناوي وزير الرياضة الجزائري لاعبي الخضر بالفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث دخل وزير الرياضة الجزائري غرف ملابس اللاعبين باستاد السويس لتهنئتهم بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة. وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1، أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61 وانتصر محاربو الصحراء على الأفيال بركلات الترجيح. وبعد تخطي محاربي الصحراء للأفيال فنحن على موعد مع مباراة نارية بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام المنتخب النيجيري