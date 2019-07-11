رياضة

وزير الرياضة الجزائري يهنئ ثعالب الصحراء

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م
الجزائر
الجزائر
هنأ عبدالرؤوف سليم برناوي وزير الرياضة الجزائري لاعبي الخضر بالفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث دخل وزير الرياضة الجزائري غرف ملابس اللاعبين باستاد السويس لتهنئتهم بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة. وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1، أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61 وانتصر محاربو الصحراء على الأفيال بركلات الترجيح. وبعد تخطي محاربي الصحراء للأفيال فنحن على موعد مع مباراة نارية بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام المنتخب النيجيري
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حارس كوت ديفوار الأفضل في مباراة الجزائر

نال سيلفان جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بركلات الترجيح (4-3) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم جبوهو مباراة كبيرة أمام الجزائر رغم الخسارة، وحرم محاربي الصحراء من التسجيل في أكثر من مناسبة طوال الوقت الأصلي والإضافي للقاء.
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (2)

أبو رجيلة يوجه رسالة إلى المدير الفني للجزائر

وجه محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق رسالة إلى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد تأهل محاربي الصحراء لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث كتب أبو رجيلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إلى العزيز الغالي مدرب منتخب الجزائر العالمي جمال بلماضي (بلحاضر) دموعك وصلتني وأنا في غرفتي أتابع المباراة لدرجة إني دمعت معاك... والله أنا من زمان ما بكيت إلا على أمي و زوجتي... اليوم بكيت معك على روحك في المباراة، إن شاء الله نبكي مع بعض وإنت فائز ببطولة الأمم الإفريقية... هكذا تكون كرة القدم بحلوها ومرها".
الاهلي

معسكر إسبانيا.. الأهلي يتعادل مع نيو بورت

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بيناتار أرينا بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا، ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من، علي لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمرو جمال. وفي الدقيقة الـ22، تقدم نيو بورت بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وفي الدقيقة الـ52، نجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل.
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كوت_ديفوار_الجزائر (7)

الجزائر تتأهل لنصف نهائي كان 2019 على حساب الأفيال

تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين منذ البداية ولم يحتج منتخب الجزائر أكثر من 20 دقيقة للوصول لشباك كوت ديفوار، حيث أحرز سفيان فيجولي هدف التقدم للجزائر.
الجزائر وتنزانيا 1 (5)

مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
غانا وتونس الشوط الثانى وهدف وتونس (1)

بالمواعيد.. مواجهات صعبة في ربع نهائي أمم أفريقيا

اختتمت اليوم منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري والتي شارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث أقيم اليوم مباراتان الأولى جمعت بين منتخب مالي و نظيره الإيفواري وانتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، بنيما جمع اللقاء الثاني بين منتخب تونس والمنتخب الغاني وانتهى بفوز نسور قرطاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
منتخب-مالى (3)

مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

"الآن طموحنا أصبح مختلفا، ونسعى لتحقيق البطولة".. بهذه الكلمات بدأ محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الإثنين المُقبل على استاد السويس، بعد أن تمكن منتخب الصقور المالية من الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله أمادو هيادارا، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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