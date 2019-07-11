المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب(فيديو)

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

رئيس المجلس العسكري السوداني

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ووفقا لما نشره التلفزيون السوداني، فإنه تم إحباط محاولة انقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري. ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة".

وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي". وذكر أنه يجري حاليا "التخطيط لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد"، ملمحا إلى أن "العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى". وتوصل المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير،