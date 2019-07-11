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المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب(فيديو)

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
رئيس المجلس العسكري السوداني
رئيس المجلس العسكري السوداني
كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ووفقا لما نشره التلفزيون السوداني، فإنه تم إحباط محاولة انقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري. ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة".
وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي". وذكر أنه يجري حاليا "التخطيط لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد"، ملمحا إلى أن "العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى". وتوصل المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير،
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السعودية تتوقع حالة الطقس أيام الحج: حر ومطر ورياح

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
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تونس تنتشل جثث 38 مهاجرًا بعد غرق قاربهم

قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، موضحًا أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 58 جثه. جاء ذلك بعد أن أكد الهلال الأحمر، في وقت سابق من اليوم، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء 3 يوليو في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس، أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.
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انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة بسوريا (صور)

أفادة قناة العربية، بانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، قرب كنيسة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا. وهز تفجير انتحاري حي الوسطى ذا الأغلبية المسيحية، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان. وبحسب "العربية" فإن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مكان التفجير، فيما منعت قوات النظام الصحفيين من الاقتراب. ولم ترد أي معلومات عن الإصابات إلا أن شهود عيان أكدوا أن سكان المبنى المقابل للتفجير، الذي اندلعت فيه النيران بقوا عالقين. وقتل 5 مدنيين على الأقل وسقط عدد من الجرحى، في 3 يوليو الجاري، في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا.?
تونس

«هلموا لتونس».. الانتخابات التونسية بنكهة عسكرية

"هلموا لتونس" هو اسم حركة عسكرية أُعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل قياديين متقاعدين في تونس، كان يرتكز برنامجهم على مقاومة الجهل عبر إصلاح التعليم ومقاومة الفقر عبر تطوير الاقتصاد التونسي وإصلاحه، كما تؤكد الحركة التصدي للجريمة المنظمة لتوفير الأمن. واستبقت قيادات عسكرية سابقة الانتخابات البرلمانية التونسية المقررة في أكتوبر المقبل، بقرار الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة "هلموا لتونس"، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية".
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محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: إطلاق سراح معتقلي الحركات المسلحة

قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في السودان: إن المجلس قرر إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة في السودان. وأضاف دقلو خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، ليس لدينا أي معتقل سياسي في سجوننا. وأكد دقلو، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع جميع الأطراف على الهواء مباشرة، كاشفًا عن أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، وأنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي. وقال إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الإفريقي، كما وافق على تشكيل لجنة حكماء للمساعدة في تلك المرحلة.
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هل يراوغ «العسكري» في تدشين مجلس سيادي بالخرطوم؟

«مجلس سيادي بالسودان». مساعٍ جادة من قبَل أطراف دولية بجلوس طرفي الصراع على مائدة الحوار والتفاوض، واقترحوا تشكيل مجلس سيادي يضم فى عضويته 14 عضوا بالمناصفة بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، فضلا عن مقعد لشخص محايد، فى محاولة جادة لوساطة دولية تقودها إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لخروج السودان من الأزمة الراهنة. وفى استجابة سريعة، أعلنت قوى الحرية والتغيير قبولها هذا المقترح، بينما انتقد المجلس المبادرتين، وذلك بسبب وجود أكثر من ورقة مقدمة من قبَل الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وعدم وجود ورقة مشتركة تحمل المقترحات.
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ماذا حدث في منزل البشير لحظة اعتقاله؟

كشف الفريق ركن ياسر العطا، تفاصيل ما حدث في أثناء اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في منزله بمنطقة كافوري بولاية الخرطوم، إذ نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن العطا قوله: "الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري أوفد إلى البشير من يخطره بقرار اقتلاعه، فما كان منه إلا أن وجه شتائم وانتقادات لبعض القيادات المقربة منه لم يسمها، وبعد إبلاغ البشير، مضيت بقوات عسكرية إلى منزله واعتقلته، وفي أثناء وضع الأغلال على يد البشير وجدنا بالمنزل شقيقه عبد الله، الذي قال لي مهددا ومتوعدا بالموت: الدوشكا حتدور".
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«الحرية والتغيير» توافق على مسودة «الوساطة الإثيوبية»

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد، موافقتها على مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية. ووفقا لصحيفة "السوداني"، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الأصم، إنهم قرروا الموافقة على مقترح الوساطة الاثيوبي للمجلس السيادي المكون من 15 عضوا (سبعة من المدنيين وسبعة من العسكريين إضافة الى عضو مدني يتم التوافق عليه بين الطرفين) على أن تكون الرئاسة دورية لعام ونصف العام لكل طرف فترتها الاولى للعسكريين فيما تم إقرار الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
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