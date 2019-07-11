معسكر إسبانيا.. الأهلي يتعادل مع نيو بورت

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

الأهلي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بيناتار أرينا بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا، ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من، علي لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمرو جمال. وفي الدقيقة الـ22، تقدم نيو بورت بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وفي الدقيقة الـ52، نجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل.

وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى لدانيال ليدبيتر مدافع نيو بورت نتيجة التدخل العنيف على حمدي فتحي، والثانية لأحمد الشيخ نتيجة الاعتراض على قرار الحكم بعد تدخل عنيف من جانب المنافس، لتنتهي المبارة بعدها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. جوووووووول أحمد الشيخ والهدف الأول ?? الأهلي 1 نيوبورت كاونتي 1