السعودية تتوقع حالة الطقس أيام الحج: حر ومطر ورياح

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

حجاج بيت الله - صورة أرشيفية

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت الهيئة إنها ستعلن مع بداية شهر ذي الحجة، عن حالة الطقس لموسم الحج لهذا العام.وتشير التوقعات على مكة المكرمة، احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية، وتوقعات الأمطار حول المعدل، علما بأنه خلال هذه الفترة تاريخيا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة،