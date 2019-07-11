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السعودية تتوقع حالة الطقس أيام الحج: حر ومطر ورياح

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
حجاج بيت الله - صورة أرشيفية
حجاج بيت الله - صورة أرشيفية
حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
وقالت الهيئة إنها ستعلن مع بداية شهر ذي الحجة، عن حالة الطقس لموسم الحج لهذا العام.وتشير التوقعات على مكة المكرمة، احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية، وتوقعات الأمطار حول المعدل، علما بأنه خلال هذه الفترة تاريخيا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة،
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب(فيديو)

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ووفقا لما نشره التلفزيون السوداني، فإنه تم إحباط محاولة انقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري. ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة".
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تونس تنتشل جثث 38 مهاجرًا بعد غرق قاربهم

قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، إن السلطات التونسية انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، موضحًا أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 58 جثه. جاء ذلك بعد أن أكد الهلال الأحمر، في وقت سابق من اليوم، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء 3 يوليو في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس، أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.
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انفجار سيارة مفخخة قرب كنيسة بسوريا (صور)

أفادة قناة العربية، بانفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، قرب كنيسة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا. وهز تفجير انتحاري حي الوسطى ذا الأغلبية المسيحية، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان. وبحسب "العربية" فإن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى مكان التفجير، فيما منعت قوات النظام الصحفيين من الاقتراب. ولم ترد أي معلومات عن الإصابات إلا أن شهود عيان أكدوا أن سكان المبنى المقابل للتفجير، الذي اندلعت فيه النيران بقوا عالقين. وقتل 5 مدنيين على الأقل وسقط عدد من الجرحى، في 3 يوليو الجاري، في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء في جنوب سوريا.?
تونس

«هلموا لتونس».. الانتخابات التونسية بنكهة عسكرية

"هلموا لتونس" هو اسم حركة عسكرية أُعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل قياديين متقاعدين في تونس، كان يرتكز برنامجهم على مقاومة الجهل عبر إصلاح التعليم ومقاومة الفقر عبر تطوير الاقتصاد التونسي وإصلاحه، كما تؤكد الحركة التصدي للجريمة المنظمة لتوفير الأمن. واستبقت قيادات عسكرية سابقة الانتخابات البرلمانية التونسية المقررة في أكتوبر المقبل، بقرار الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة "هلموا لتونس"، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية".
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صحف عربية: السعودية لا تريد حربا وانتفاضة في إيران

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تأكيد المملكة العربية السعودية أنها لا تريد اندلاع أي حرب، واستعرضت الصحف تطورات الصراعات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا واليمن، كما تناولت الأوضاع في السودان. صحيفة "البيان" تناولت في افتتاحيتها تشديد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة "تؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم" من سلوك النظام الإيراني.
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محمد بن سلمان: لا نريد حربا.. وسنتعامل مع التهديدات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها. وأضاف محمد بن سلمان لـ"الشرق الأوسط": المملكة لا تريد حربا في المنطقة... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية. وأعلن رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل اليوم، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
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السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
السعودية

السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.
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