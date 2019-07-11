رياضة

أبو رجيلة يوجه رسالة إلى المدير الفني للجزائر

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
الجزائر
الجزائر
وجه محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق رسالة إلى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد تأهل محاربي الصحراء لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث كتب أبو رجيلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إلى العزيز الغالي مدرب منتخب الجزائر العالمي جمال بلماضي (بلحاضر) دموعك وصلتني وأنا في غرفتي أتابع المباراة لدرجة إني دمعت معاك... والله أنا من زمان ما بكيت إلا على أمي و زوجتي... اليوم بكيت معك على روحك في المباراة، إن شاء الله نبكي مع بعض وإنت فائز ببطولة الأمم الإفريقية... هكذا تكون كرة القدم بحلوها ومرها".
وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز
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حارس كوت ديفوار الأفضل في مباراة الجزائر

نال سيلفان جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بركلات الترجيح (4-3) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم جبوهو مباراة كبيرة أمام الجزائر رغم الخسارة، وحرم محاربي الصحراء من التسجيل في أكثر من مناسبة طوال الوقت الأصلي والإضافي للقاء.
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معسكر إسبانيا.. الأهلي يتعادل مع نيو بورت

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بيناتار أرينا بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا، ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من، علي لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمرو جمال. وفي الدقيقة الـ22، تقدم نيو بورت بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وفي الدقيقة الـ52، نجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل.
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وزير الرياضة الجزائري يهنئ ثعالب الصحراء

هنأ عبدالرؤوف سليم برناوي وزير الرياضة الجزائري لاعبي الخضر بالفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث دخل وزير الرياضة الجزائري غرف ملابس اللاعبين باستاد السويس لتهنئتهم بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة. وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
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4 مصريين يزينون التشكيل المثالي لدور مجموعات الكان

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل أفضل لاعبي دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة القارة السمراء، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من الفراعنة، بالإضافة إلى ثنائي جزائري ولاعبًا وحدًا من منتخبات المغرب، الكاميرون، مدغشقر، غانا والسنغال.
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الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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