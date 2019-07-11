أبو رجيلة يوجه رسالة إلى المدير الفني للجزائر

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

الجزائر

وجه محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق رسالة إلى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد تأهل محاربي الصحراء لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث كتب أبو رجيلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إلى العزيز الغالي مدرب منتخب الجزائر العالمي جمال بلماضي (بلحاضر) دموعك وصلتني وأنا في غرفتي أتابع المباراة لدرجة إني دمعت معاك... والله أنا من زمان ما بكيت إلا على أمي و زوجتي... اليوم بكيت معك على روحك في المباراة، إن شاء الله نبكي مع بعض وإنت فائز ببطولة الأمم الإفريقية... هكذا تكون كرة القدم بحلوها ومرها".

وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز