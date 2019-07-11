حارس كوت ديفوار الأفضل في مباراة الجزائر
تحرير:أحمد سعيد
١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
جبوهو
نال سيلفان جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بركلات الترجيح (4-3) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
وقدم جبوهو مباراة كبيرة أمام الجزائر رغم الخسارة، وحرم محاربي الصحراء من التسجيل في أكثر من مناسبة طوال الوقت الأصلي والإضافي للقاء.
المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين وأحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61.
وبعد تخطي محاربي الصحراء للأفيال فنحن على موعد مع مباراة نارية بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام المنتخب النيجيري الذي تأهل أمس على حساب منتخب جنوب إفريقيا والفوز
المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين وأحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61.
وبعد تخطي محاربي الصحراء للأفيال فنحن على موعد مع مباراة نارية بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام المنتخب النيجيري الذي تأهل أمس على حساب منتخب جنوب إفريقيا والفوز بهدفين مقابل هدف، الذي تأهل لدور الستة عشر على حساب الفراعنة البلد المضيف للبطولة.
وكان منتخب الجزائر قد تأهل لدور الستة عشر بعدما تصدر مجموعته التي كانت تضم كلا من السنغال وكينيا وتنزانيا وحصل على التسعة نقاط وحقق العلامة الكاملة حتى الآن في البطولة.