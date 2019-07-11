رياضة

حارس كوت ديفوار الأفضل في مباراة الجزائر

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
جبوهو
جبوهو
نال سيلفان جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بركلات الترجيح (4-3) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم جبوهو مباراة كبيرة أمام الجزائر رغم الخسارة، وحرم محاربي الصحراء من التسجيل في أكثر من مناسبة طوال الوقت الأصلي والإضافي للقاء.
المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين وأحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. وبعد تخطي محاربي الصحراء للأفيال فنحن على موعد مع مباراة نارية بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام المنتخب النيجيري الذي تأهل أمس على حساب منتخب جنوب إفريقيا والفوز
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الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (2)

أبو رجيلة يوجه رسالة إلى المدير الفني للجزائر

وجه محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق رسالة إلى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد تأهل محاربي الصحراء لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث كتب أبو رجيلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إلى العزيز الغالي مدرب منتخب الجزائر العالمي جمال بلماضي (بلحاضر) دموعك وصلتني وأنا في غرفتي أتابع المباراة لدرجة إني دمعت معاك... والله أنا من زمان ما بكيت إلا على أمي و زوجتي... اليوم بكيت معك على روحك في المباراة، إن شاء الله نبكي مع بعض وإنت فائز ببطولة الأمم الإفريقية... هكذا تكون كرة القدم بحلوها ومرها".
الاهلي

معسكر إسبانيا.. الأهلي يتعادل مع نيو بورت

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره، نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بيناتار أرينا بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا، ودفع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من، علي لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمرو جمال. وفي الدقيقة الـ22، تقدم نيو بورت بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، نفّذها اللاعب بادريج اموند بنجاح، وفي الدقيقة الـ52، نجح أحمد الشيخ في تسجيل هدف التعادل.
كوت_ديفوار_الجزائر (2)

وزير الرياضة الجزائري يهنئ ثعالب الصحراء

هنأ عبدالرؤوف سليم برناوي وزير الرياضة الجزائري لاعبي الخضر بالفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث دخل وزير الرياضة الجزائري غرف ملابس اللاعبين باستاد السويس لتهنئتهم بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة. وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
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كوت_ديفوار_الجزائر (2)

وزير الرياضة الجزائري يهنئ ثعالب الصحراء

هنأ عبدالرؤوف سليم برناوي وزير الرياضة الجزائري لاعبي الخضر بالفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، حيث دخل وزير الرياضة الجزائري غرف ملابس اللاعبين باستاد السويس لتهنئتهم بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة. وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
كوت_ديفوار_الجزائر (7)

الجزائر تتأهل لنصف نهائي كان 2019 على حساب الأفيال

تأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1. أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين منذ البداية ولم يحتج منتخب الجزائر أكثر من 20 دقيقة للوصول لشباك كوت ديفوار، حيث أحرز سفيان فيجولي هدف التقدم للجزائر.
الجزائر وتنزانيا 1 (5)

مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
أليو ديانج

رسميا.. الأهلي يضم المالي أليو ديانج لمدة خمسة مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، المتواجد حاليًا في الجزائر، عن تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر الجزائري، لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني للاعب والسعي للاستفادة بجهوده بداية من الموسم المقبل. وغادر أمير توفيق إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب بعدما أثير عن تلقيه عدة عروض من دوريات أخرى، وبالفعل حصل مدير التعاقدات على تقويع اللاعب بشكل رسمي بعد الإتفاق مع ناديه على كل التفاصيل.
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