حارس كوت ديفوار الأفضل في مباراة الجزائر

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

جبوهو

نال سيلفان جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بركلات الترجيح (4-3) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم جبوهو مباراة كبيرة أمام الجزائر رغم الخسارة، وحرم محاربي الصحراء من التسجيل في أكثر من مناسبة طوال الوقت الأصلي والإضافي للقاء.

المباراة جاءت قوية وسريعة من الفريقين وأحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20 وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. وبعد تخطي محاربي الصحراء للأفيال فنحن على موعد مع مباراة نارية بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام المنتخب النيجيري الذي تأهل أمس على حساب منتخب جنوب إفريقيا والفوز