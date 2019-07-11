عطل مفاجئ يصيب «تويتر» في عدد من الدول حول العالم

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

عطل في تويتر

تعطلت الخدمة بموقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، مساء الخميس، وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وعدد من دول العالم صورًا للرسالة التي تظهر عند محاولتهم الوصول للموقع، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت شركة تويتر في الرسالة التي تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ولم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة حتى الآن، ولم تتضح بعد طبيعة المشكلات التقنية التي تسببت في هذا العطل.