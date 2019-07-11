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عطل مفاجئ يصيب «تويتر» في عدد من الدول حول العالم

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
عطل في تويتر
عطل في تويتر
تعطلت الخدمة بموقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، مساء الخميس، وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وعدد من دول العالم صورًا للرسالة التي تظهر عند محاولتهم الوصول للموقع، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت شركة تويتر في الرسالة التي تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ولم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة حتى الآن، ولم تتضح بعد طبيعة المشكلات التقنية التي تسببت في هذا العطل.

ويواجه رواد موقع "تويتر" مشكلة فى تحميل الحسابات الشخصية أو أي صفحات أخرى على الموقع، واشتكى عدد منهم في من عدم قدرتهم على التعامل مع الموقع.


apple (5)

تحذير.. هواتف أبل معرضة للتدمير بدون التحديث الأخير

نشر موقع "ماك رامورز" التقني المتخصص في أخبار شركة "آبل" تقريرا، يؤكد فيه ضرورة قيام مستخدمي هواتف أبل وأجهزتها المختلفة، بتحديث إصدار IOS الأخير وهو تحديث أمني جديد لنظام التشغيل، والذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل، وذلك بعدما طالبت شركة "آبل" الأمريكية جميع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون" بضرورة تحديث نظام تشغيلهم فورا، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل "خبيثة مشوهة" في هاتف آيفون.
بوكيمون-جو

لعبة بوكيمون جو تحقق 2.6 مليار دولار خلال 3 سنوات

كانت حديث العالم عقب إطلاقها ببضعة أشهر، حتى تسببت في حوادث في بعض الدول، وبعد 3 سنوات من طرحها عبر الهواتف المحمولة، كشف تقرير حديث عن أن لعبة بوكيمون جو حققت إيرادات بقيمة 2.6 مليار دولار منذ إطلاقها قبل 3 سنوات، ويأتى أكثر من نصفها من الولايات المتحدة واليابان فقط. وبحسب موقع الإحصائيات "sensor tower" الأمريكى، فإن الأرقام التي حققتها بوكيمون جو تجعلها ثاني أنجح لعبة من حيث الإيرادات مقارنةً بكل ألعاب "الموبايل" الناجحة التي سبقتها مثل Candy Crush Saga وClash Royale.
البيان-الصحفي-الخاص ب OPPO

OPPO تكشف النقاب عن أول كاميرا مخفية تحت الشاشة

أعلنت "أوبو" عن تقنية "الكاميرا المخفية تحت الشاشة"، تلك التكنولوجيا المبتكرة الجديدة التي تتيح للمستخدمين تجربة فريدة للشاشة الكاملة، من خلال هاتف متكامل تتوافر فيه كل الخصائص والتقنيات الحديثة التي تجعله الاختيار الأول بين الهواتف الذكية حول العالم. وتعد تقنية الكاميرا المخفية تحت الشاشة خطوة مهمة نحو تطوير كاميرات الهواتف المحمولة، حيث تستطيع الكاميرا اجتذاب أكبر قدر ممكن من الضوء لضمان أجمل وأنقى الصور، مع الحصول على صورة كاملة، بالإضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو، وإلغاء قفل الهاتف باستخدام صورة الوجه وعرض المحتوى على شاشة كاملة.
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