جمال بلماضي: جئنا إلى مصر من أجل البطولة

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

الجزائر

تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن فوز محاربي الصحراء على منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي تسضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قال بلماضي في المؤتمر الصحفي، إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، وأن المنتخب وصل كثيرا لمرمى المنافس وفشل في التسجيل، لكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص. وتابع: "تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصما سهلا ولكننا كما نذكر دائما هدفنا وأضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب".

وواصل أن ضربات الترجيح كانت صعبة على الجميع، رأيت يوسف عطال بجانبي يبكي وهو مصاب وهو ما جعلني أبكي أثناء ركلات الترجيح. واختتم المدير الفني للخضر تصريحاته: "بالطبع كان لدي تخوف ولكني كنت أعلم برجولة وروح اللاعبين". وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت