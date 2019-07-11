رياضة

جمال بلماضي: جئنا إلى مصر من أجل البطولة

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
الجزائر
الجزائر
تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن فوز محاربي الصحراء على منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي تسضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قال بلماضي في المؤتمر الصحفي، إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، وأن المنتخب وصل كثيرا لمرمى المنافس وفشل في التسجيل، لكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص. وتابع: "تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصما سهلا ولكننا كما نذكر دائما هدفنا وأضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب".
وواصل أن ضربات الترجيح كانت صعبة على الجميع، رأيت يوسف عطال بجانبي يبكي وهو مصاب وهو ما جعلني أبكي أثناء ركلات الترجيح. واختتم المدير الفني للخضر تصريحاته: "بالطبع كان لدي تخوف ولكني كنت أعلم برجولة وروح اللاعبين". وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت
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بعد إهداره ركلة الجزاء.. قائد كوت ديفوار يعتزل دوليا

بعد خروج منتخب كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية، قرر جيوفروي سيري داي، لاعب خط الوسط الإيفواري البالغ من العمر 34 عامًا، إنهاء مسيرته المهنية الدولية مع أفيال ساحل العاج، لتسببه في خروج الأفيال من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.
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فرجاني ساسي أفضل لاعب في مباراة تونس ومدغشقر

حصل فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الملجاشي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام الدولي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم فرجاني ساسي مباراة كبيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول لنسور قرطاج بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس المدغشقري في الدقيقة 52 من زمن المباراة.
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بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.
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مفاجآت في تشكيل الجزائر وكوت ديفوار بكان 2019

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وإبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا في نصف النهائي، وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثانٍ.
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (3)

بلماضي: أسعى لإعادة الجزائر بين كبار إفريقيا

أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه يحلم بإعادة منتخب بلاده إلى مكانتهم القارية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبذلك بعد أن بلغ دور ربع النهائي ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل، وقال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر": "أعتقد أننا حتى الآن في الطريق الصحيح، ونسعى لاستعادة مكانتنا ضمن كبار القارة الإفريقية، الوقت أصبح مناسبًا وهذا لا يمر إلا عبر التتويج باللقب، وهو الهدف الذي نسعى له جميعا".
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تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
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منافس مصر.. الكونغو: الأمور صعبة جدًا في أمم إفريقيا

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وأضاف أن الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة، كما تطرق لارتفاع درجات الحرارة، قائلآ: "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".
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