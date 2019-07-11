النيابة تواجه قاتلي «شهيد لقمة العيش» في الشرقية بأدلة جديدة

اعترف المتهمان بمضمون ما ورد بفيديوهات جديدة تسلمتها جهات التحقيق وأقرّا بظهورهما في الفيديوهات التي واجهتهما النيابة بها كما أمرت بتحريزها

تحرير:تهامى البندارى ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

أحد المتهمين المحبوسين

واجهت نيابة منيا القمح برئاسة المستشار محمد المراكبي، المتهمين بقتل إسلام حامد، الشاب الذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل موبايلات، بأدلة إدانة جديدة وذلك في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، وأقر المتهمان بمضمون ما ورد بفيديوهات جديدة تسلمتها جهات التحقيق، قبل أيام قليلة، واعترفا بظهورهما في الفيديوهات التي واجهتهما النيابة العامة بها، لتأمر في ختام جلسة التحقيق بتحريز الفيديوهات، واستمرار حبس المتهمين المضبوطين على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

ظهر بالفيديوهات كل من المتهمين، أحمد شريف خميس، وشهرته أحمد «مانجة»، جزار، وشقيقه محمد شريف خميس، وشهرته «زكروتا الجزار»، وهما يشهران أسلحة بيضاء وشوم، تناوبا الاعتداء بالضرب وسحل المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزتهما، وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة. كما