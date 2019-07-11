تونس تنهي مغامرة مدغشقر بكان 2019 وتصعد لنصف النهائي

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

تونس ومدغشقر

تأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام بالقاهرة، أحرز فرجانس ساسي الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 52 من زمن المباراة وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعزز نعيم السليتي تقدم تونس بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، بذلك يصعد المنتخب التونسي لمواجهة نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

المنتخب التونسي سيطر على المباراة منذ البداية واستطاع أن يصل إلى مرمى مدغشقر بأكثر من فرصة عن طريق يوسف السماكني وفرجاني ساسي ووهبي الخزري لكن غياب التركيز تسبب في ضياع هذه الفرص. مع مرور الوقت حاول منتخب مدغشقر أن يعلن عن تواجده وبدأ في تنظيم بعض الهجمات التي اصطدمت بثبات الدفاع التونسي لينتهي الشوط