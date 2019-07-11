بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

تحرير:أحمد سعيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

تونس

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.

بينما نجح منتخب نيجيريا في بلوغ دور نصف النهائي بعدما عبر نظيره الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة، سجل أهداف المباراة كل من صامويل شوكويزي ووليام إيكونج وبونجاني زونجو. ونجح المنتخب الجزائري عبور نظيره الإيفواري بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح في المباراة