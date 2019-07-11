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ترامب سبب العطل.. «تويتر» يعود للعمل بعد توقف مفاجئ

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
عادت الخدمة للعمل من جديد في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد نحو ساعة من تعرضه لعطل مفاجئ، مساء الخميس، ما تسبب في فشل عدد كبير من المستخدمين في الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم. وقالت شركة "تويتر في الرسالة التي كانت تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. وأوردت وكالة "سبوتنيك" عن "أسوشيتد برس" للأنباء، أن العطل المفاجئ لتويتر وقع في أثناء عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعًا مع كبرى شركات التقنية، الذي لم يتم دعوة شركة "تويتر" لحضوره.
وقال موقع "تويتر"، اليوم الخميس إنه يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع.وأظهر موقع "داون ديتكتور دوت كوم"، المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.من جهته، أعلن موقع تويتر، فتح باب التحقيق في الأسباب التي أدت إلى قطع
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تويتر

عطل مفاجئ يصيب «تويتر» في عدد من الدول حول العالم

تعطلت الخدمة بموقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، مساء الخميس، وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وعدد من دول العالم صورًا للرسالة التي تظهر عند محاولتهم الوصول للموقع، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت شركة تويتر في الرسالة التي تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ولم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة حتى الآن، ولم تتضح بعد طبيعة المشكلات التقنية التي تسببت في هذا العطل.
apple (5)

تحذير.. هواتف أبل معرضة للتدمير بدون التحديث الأخير

نشر موقع "ماك رامورز" التقني المتخصص في أخبار شركة "آبل" تقريرا، يؤكد فيه ضرورة قيام مستخدمي هواتف أبل وأجهزتها المختلفة، بتحديث إصدار IOS الأخير وهو تحديث أمني جديد لنظام التشغيل، والذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل، وذلك بعدما طالبت شركة "آبل" الأمريكية جميع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "آيفون" بضرورة تحديث نظام تشغيلهم فورا، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل "خبيثة مشوهة" في هاتف آيفون.
بوكيمون-جو

لعبة بوكيمون جو تحقق 2.6 مليار دولار خلال 3 سنوات

كانت حديث العالم عقب إطلاقها ببضعة أشهر، حتى تسببت في حوادث في بعض الدول، وبعد 3 سنوات من طرحها عبر الهواتف المحمولة، كشف تقرير حديث عن أن لعبة بوكيمون جو حققت إيرادات بقيمة 2.6 مليار دولار منذ إطلاقها قبل 3 سنوات، ويأتى أكثر من نصفها من الولايات المتحدة واليابان فقط. وبحسب موقع الإحصائيات "sensor tower" الأمريكى، فإن الأرقام التي حققتها بوكيمون جو تجعلها ثاني أنجح لعبة من حيث الإيرادات مقارنةً بكل ألعاب "الموبايل" الناجحة التي سبقتها مثل Candy Crush Saga وClash Royale.
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مواقع-التواصل-الاجتماعى

ليس الأول.. ما سبب أعطال واتساب وفيسبوك وإنستجرام؟

أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثة "فيسبوك، إنستجرام، واتساب" في جميع أنحاء العالم، بأن هذه التطبيقات لا تعمل، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال "تويتر" أيضا إنه يواجه مشكلات في نظامه الأساسي. أوضح متحدث باسم فيسبوك أن "عملية الصيانة الروتينية أدت بطريق الخطأ إلى حدوث خلل جعل من الصعب على المستخدمين تحميل الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية. واجه موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاته أمس، ما جعل بعض الأشخاص غير قادرين على تحميل الصور.
فيسبوك

«فيسبوك» تعلق على عطل منصاتها حول العالم

تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب"، حول العالم إلى الانهيار اليوم الأربعاء، إذ واجه المستخدمون مشكلات مختلفة، على رأسها الصور التي لم يتم تحميلها على إنستجرام وفيسبوك، والمشاكل المتعلقة بتوجيهات تويتر المباشرة، بما في ذلك التطبيق الذي يعرض إشعارات برسائل DM غير المقروءة التي لم تكن موجودة عند قيام المستخدمين بفحص البريد الوارد. وأكدت شركة "فيسبوك"، أنها تعمل على حل مشكلات تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتس آب، وإنستجرام.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

عطل فني بـ«فيسبوك وإنستجرام وواتس آب» حول العالم

يواجه مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم، مشكلة تقنية في استخدام الموقع وكذلك الوصول إلى تطبيق إنستجرام، وواتس آب، ويُعد الأشخاص الأكثر تضررًا في قارة أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل في شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، بأنها تواصلت مع مسؤولي "فيسبوك"، للحصول على تعليق بشأن العطل لكنها لم تتلق ردًّا. واشتكا العديدد من مستخدمي "فيسبوك"، بسبب عدم قدرتهم على تصفح الموقع الشهير وقراءة المنشورات ومطالعة الصور أول بأول.
واتساب

دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
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