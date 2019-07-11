ترامب سبب العطل.. «تويتر» يعود للعمل بعد توقف مفاجئ

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

دونالد ترامب

عادت الخدمة للعمل من جديد في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد نحو ساعة من تعرضه لعطل مفاجئ، مساء الخميس، ما تسبب في فشل عدد كبير من المستخدمين في الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم. وقالت شركة "تويتر في الرسالة التي كانت تظهر للمستخدمين، إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن. وأوردت وكالة "سبوتنيك" عن "أسوشيتد برس" للأنباء، أن العطل المفاجئ لتويتر وقع في أثناء عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اجتماعًا مع كبرى شركات التقنية، الذي لم يتم دعوة شركة "تويتر" لحضوره.

وقال موقع "تويتر"، اليوم الخميس إنه يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع.وأظهر موقع "داون ديتكتور دوت كوم"، المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.من جهته، أعلن موقع تويتر، فتح باب التحقيق في الأسباب التي أدت إلى قطع