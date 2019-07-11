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الرفاعي: إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا (فيديو)

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية
الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية
في خطوة تحاكي ما أقبلت عليه دولة الإمارات بإنشاء وزارة مهمتها رسم الابتسامة وتحقيق السعادة للمواطنين، أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا. وقال "الرفاعي" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الخميس، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطبيقها في مصر. وأضاف أن ما يشغل الحكومة المصرية هو تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن السعادة ستكون ملموسة في تعامل المواطنين مع كل المؤسسات الحكومية. ووفقا للمؤشر العالمي للسعادة في عام 2019، فقد جاءت مصر في المركز الـ15 عربيا، بينما تأخر ترتيبها وفق المؤشر إلى المرتبة 137 عالميا، متراجعة بنحو 15 مركزًا عما كانت عليه في عام 2018. في حين واصلت الإمارات صدارتها العربية للمؤشر؛
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«التعليم» تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة

كشف خالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة عن أنه سيتم إعلان نسب النجاح في الثانوية العامة وقائمة أوائل الطلاب، الأحد المقبل، بمؤتمر صحفي ستعقده وزارة التعليم على أن تكون في المدارس الإثنين منتصف يوليو. وقال عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" إنه ما زالت أعمال مراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل مستمرة ولم تنته بعد. وكانت مصادر بوزارة التعليم كشفت عن أن مسؤولي امتحانات الثانوية العامة، نسقوا مع وزارة التعليم العالي والمسؤولين بشأن تنسيق الجامعات، وتم إبلاغهم بسيناريوهين لإعلان نتيجة الثانوية العامة
غرق-مركب

ليبيا تنقذ 53 مهاجرا بينهم 4 مصريين من الغرق

نجح حرس السواحل الليبي أول أمس الثلاثاء من إنقاذ 30 مهاجرا كانوا على متن قارب من الفايبر غرب طرابلس، بحسب الوكالة "الألمانية". وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي نشره مساء اليوم الخميس: "إن 25 من المهاجرين يحملون الجنسية المصرية، وال 5 الباقين من السودان". وفي عملية أخرى، وبعد بلاغ آخر ورد أمس الأربعاء، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 23 مهاجرا بينهم امرأتان ليبيتان، كانوا على متن قارب من الفايبر في أقصى الغرب الليبي. وكان ضمن المهاجرين 18 ليبيا، و4 مصريين، وسوداني.
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الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
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برامج الحماية الاجتماعية على مائدة السيسي

في الاتحادية وعلى مائدة الرئيس وضعت ملفات خطط التضامن الاجتماعي ليفتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تناول عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.
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الشيخ-عبد الله-بن زايد-آل-نهيان (2)

الإمارات تدين هجوم العريش: ضد الدين والإنسانية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الأربعاء، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقاطا أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، قائلة: "نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونؤكد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، كما نؤكد الدعم القوي لمصر وتضامننا مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".
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التصحر في مصر.. ظاهرة تهدد باجتياح الأراضي الزراعية

تعد مصر من أكثر الدول تصحرا على مستوى العالم وذلك نتيجة تملح الأراضي، وتشير العديد من الدراسات الى أن نحو 30% من الأراضي الزراعية المروية في مصر تعتبر أراضي متأثرة بالأملاح بدرجات متفاوتة. وجرى تعريف التصحر في المراجع البيئية ومن قبل المؤسسات والمنظمات المهتمة بهذه الظاهرة ومن قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بالتصحر بأن "التصحر يعني تدهور الأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المناطق الجافة وشبه الرطبة الذي ينتج من عوامل مختلفة تشمل التغيرات المناخية والنشاطات البشرية".
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ماذا حدث في الدقائق الأخيرة من حياة محمد مرسي؟

كلام متواصل لمدة 25 دقيقة، كانت آخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مع الحياة، إذ أعلن التلفزيون المصري، خبر وفاته في نبأ عاجل مساء اليوم الإثنين، في أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر" بمجمع محاكم طرة. وبحسب مصادر قضائية طلب "مرسي" أثناء جلسة محاكمته الكلمة من القاضى، وقد سمح له وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، بعد أن حاول أفراد الأمن مساعدته، والاستعانة بالفريق الطبي المتواجد، وعمل الإسعافات الأولية، ونقله إلى المستشفى.
سحر-نصر

رغم التراجع| مصر تستحوذ على استثمارات القارة السمراء

تراجعت التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال عام 2018 بنسبة 8.2% لتبلغ 6.8 مليار دولار.. بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وعزا التقرير تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى التراجع الذي يصيب الاستثمارات العالمية ككل، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالميا لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم بنحو 13% على أساس سنوي في 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.
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