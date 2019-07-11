الرفاعي: إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا (فيديو)

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية

في خطوة تحاكي ما أقبلت عليه دولة الإمارات بإنشاء وزارة مهمتها رسم الابتسامة وتحقيق السعادة للمواطنين، أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا. وقال "الرفاعي" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الخميس، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطبيقها في مصر. وأضاف أن ما يشغل الحكومة المصرية هو تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأكد أن السعادة ستكون ملموسة في تعامل المواطنين مع كل المؤسسات الحكومية. ووفقا للمؤشر العالمي للسعادة في عام 2019، فقد جاءت مصر في المركز الـ15 عربيا، بينما تأخر ترتيبها وفق المؤشر إلى المرتبة 137 عالميا، متراجعة بنحو 15 مركزًا عما كانت عليه في عام 2018. في حين واصلت الإمارات صدارتها العربية للمؤشر؛