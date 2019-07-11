«التعليم» تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

طلاب الثانوية العامة

كشف خالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة عن أنه سيتم إعلان نسب النجاح في الثانوية العامة وقائمة أوائل الطلاب، الأحد المقبل، بمؤتمر صحفي ستعقده وزارة التعليم على أن تكون في المدارس الإثنين منتصف يوليو. وقال عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" إنه ما زالت أعمال مراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل مستمرة ولم تنته بعد. وكانت مصادر بوزارة التعليم كشفت عن أن مسؤولي امتحانات الثانوية العامة، نسقوا مع وزارة التعليم العالي والمسؤولين بشأن تنسيق الجامعات، وتم إبلاغهم بسيناريوهين لإعلان نتيجة الثانوية العامة

السيناريو الأول: الانتهاء من جميع أعمال نتيجة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وإعلانها في مؤتمر صحفي في منتصف شهر يوليو، على أن تكون بالمدارس يوم 16، لتبدأ أعمال تنسيق الجامعات عقب إعلانها بالمؤتمر الصحفي من قبل وزير التعليم بـ48 ساعة، والسيناريو الثاني: الانتهاء من النتيحة وإعلانها 17 يوليو، وفي