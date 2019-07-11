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«التعليم» تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
كشف خالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة عن أنه سيتم إعلان نسب النجاح في الثانوية العامة وقائمة أوائل الطلاب، الأحد المقبل، بمؤتمر صحفي ستعقده وزارة التعليم على أن تكون في المدارس الإثنين منتصف يوليو. وقال عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" إنه ما زالت أعمال مراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل مستمرة ولم تنته بعد. وكانت مصادر بوزارة التعليم كشفت عن أن مسؤولي امتحانات الثانوية العامة، نسقوا مع وزارة التعليم العالي والمسؤولين بشأن تنسيق الجامعات، وتم إبلاغهم بسيناريوهين لإعلان نتيجة الثانوية العامة
السيناريو الأول: الانتهاء من جميع أعمال نتيجة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وإعلانها في مؤتمر صحفي في منتصف شهر يوليو، على أن تكون بالمدارس يوم 16، لتبدأ أعمال تنسيق الجامعات عقب إعلانها بالمؤتمر الصحفي من قبل وزير التعليم بـ48 ساعة، والسيناريو الثاني: الانتهاء من النتيحة وإعلانها 17 يوليو، وفي
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الرفاعي: إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا (فيديو)

في خطوة تحاكي ما أقبلت عليه دولة الإمارات بإنشاء وزارة مهمتها رسم الابتسامة وتحقيق السعادة للمواطنين، أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا. وقال "الرفاعي" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الخميس، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطبيقها في مصر. وأضاف أن ما يشغل الحكومة المصرية هو تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
غرق-مركب

ليبيا تنقذ 53 مهاجرا بينهم 4 مصريين من الغرق

نجح حرس السواحل الليبي أول أمس الثلاثاء من إنقاذ 30 مهاجرا كانوا على متن قارب من الفايبر غرب طرابلس، بحسب الوكالة "الألمانية". وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي نشره مساء اليوم الخميس: "إن 25 من المهاجرين يحملون الجنسية المصرية، وال 5 الباقين من السودان". وفي عملية أخرى، وبعد بلاغ آخر ورد أمس الأربعاء، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 23 مهاجرا بينهم امرأتان ليبيتان، كانوا على متن قارب من الفايبر في أقصى الغرب الليبي. وكان ضمن المهاجرين 18 ليبيا، و4 مصريين، وسوداني.
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الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
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برامج الحماية الاجتماعية على مائدة السيسي

في الاتحادية وعلى مائدة الرئيس وضعت ملفات خطط التضامن الاجتماعي ليفتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تناول عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

والدة طالبة تستغيث بالوزير: بنتي أصيبت بشلل في امتحان الفيزياء

استغاثت ولاء السعيد ولية أمر مايا أحمد أبو عيطة، طالبة في الصف الثالث الثانوي العام بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات، في زفتى الغربية، بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مما حدث لابنتهاء في أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء، إذ حدث لها شبه شلل مؤقت في يدها اليمنى ولم تستطع تحريك يدها بعد كل محاولات طبيبة المدرسة معها. وطالبت في الاستغاثة بحق ابنتها في أخذ درجتها كاملة في الدور الثاني، إذ إنها متفوقة دراسيا وما حدث معها ليس لها ذنب فيه وخارج عن إرادتها، كما طالبت بمحاسبة المسئولين في اللجنة إذ إنهم كانوا سببا في ضياع حقها ورفضوا إخراجها للعلاج، بحسب قولها.
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التعليم: إضافة إجابة بديلة بنموذج امتحان الجيولوجيا

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تعديل نموذج إجابة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وذلك من خلال إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة الجيولوجيا بعد اجتماع الفيديو كونفرانس بين مستشار المادة والمصححين. وأضاف عبد الحكم، أن السؤال يحتمل وجود إجابتين صحيحتين، وليس إجابة واحدة". وأدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
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كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

«الثانوية العامة»، و«الثانوية الأزهرية»، محطتان هامتان فى حياة طلاب التعليم العالى، غير أن امتحانات الشهادتين لهذا العام، شهدت تفوقا ملحوظا للثانوية الأزهرية على نظيرتها العامة فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، فقد خلت امتحانات الثانوية الأزهرية، الجارى إجراؤها، بالتزامن مع الثانوية العامة، من أى محاولات للتسريب، على العكس تمام بالعامة التى لم تخل من التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب دقائق من دخول الطلاب للجان. وانطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية خلال مطلع الشهر الجاري،
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