بعد إهداره ركلة الجزاء.. قائد كوت ديفوار يعتزل دوليا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

كوت ديفوار

بعد خروج منتخب كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية، قرر جيوفروي سيري داي، لاعب خط الوسط الإيفواري البالغ من العمر 34 عامًا، إنهاء مسيرته المهنية الدولية مع أفيال ساحل العاج، لتسببه في خروج الأفيال من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

أحرز سفيان فيجولي هدف الجزائر في الدقيقة 20، وتعادل جوناثان كودجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 61. وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره النيجيري، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء. ولعب سيري داي لأول مرة مع منتخب ساحل العاج القدم بفوزه على أرضه بنتيجة 3-0 في 23 مارس 2013 ضد جامبيا،