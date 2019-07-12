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الولايات المتحدة تناقش خططا لحماية الناقلات بالخليج

تحرير:وكالات ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص
البحرية الأمريكية - أرشيفية
البحرية الأمريكية - أرشيفية
بعد تهديد سفن وزوارق عسكرية إيرانية لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، أعلن جنرال أمريكى أن الولايات المتحدة تناقش وحلفاؤها خططا لتأمين ناقلات النفط في الخليج. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة بالخليج، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكب عسكرية وبحرية للشحن التجاري»، مرجحا أن يتك بلورة ذلك خلال الاسبوعين المقبلين.
والجنرال مايلي الذي يشغل حاليا منصب رئيس أركان الجيش، أكد تعليقات لرئيس هيئة الأركان المشتركة الحالي، جون دانفورد، في وقت سابق هذا الأسبوع.تلك التعليقات التى أطلقها دانفورد قال فيها للصحفيين إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تعمل لتحديد شركاء محتملين، في محاولة لحماية حركة الملاحة في مضيق هرمز وباب
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دونالد ترامب

ترامب يستعين بخطة صينية للفوز بانتخابات الرئاسة 2020

لم ينحصر رهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الملفات السياسية للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض في السنوات القليلة المقبلة، بل امتد ليشمل العديد من الجوانب الاقتصادية التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لقيادته للفوز في الانتخابات العام المقبل. ترامب، الذي هو في الأصل رجل أعمال ناجح ومشهور في المجتمع الأمريكي، يرى أن النواحي الاقتصادية يمكن أن ترسم بشكل رئيسي طريقه للفوز في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الذي قد تحسمه العديد من النتائج المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية.
البحرية الأمريكية

تفاصيل خطة أمريكا لحماية الملاحة في الخليج

"لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة"، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التساؤل في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، في أعقاب الهجوم على ناقلات نفطية في الخليج العربي. والآن، يبدو أن الولايات المتحدة وجدت طريقة لتنفيذ هذه الخطة، حيث قال جنرال أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تشكيل تحالف عسكري، خلال الأسبوعين المقبلين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تلقي واشنطن باللوم على إيران والمقاتلين التابعين لها بالوقوف وراء هذه الهجمات.
البيت-الابيض

السيول تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الأمريكية "واشنطن" الإثنين الماضي، ما غمر أجزاء كبيرة من شوارع المدينة ومرافقها العامة. وتداولت صفحات الإنترنت وموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، صورا وفيديوهات تظهر السيول التي غطت بعض شوارع المدينة، والتي وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترا. ونشر رواد مواقع التواصل فيديوهات تبين شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.
ترامب

بعد التسريبات.. ترامب يهين سفير بريطانيا: غبي ومغفل

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفير البريطاني كيم داروش، في واشنطن، والذي قرر قطع اتصالاته معه قبل أيام، ردا على ما ورد في المذكرات الدبلوماسية السرية المسربة التي أرسلها الأخير لحكومة بلاده، وانتقد فيها الرئيس الأمريكي وشكك في قدرته على الحكم وإدارة البيت الأبيض.. ووصف ترامب اليوم الثلاثاء، السفير بأنه "شخص غبي"، إذ كتب: "السفير السيء الذي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه. إنه شخص غبي جدا. يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات بريكست، وليس التفكير بانتقاداتي لهم".
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مارك-اسبر (2)

أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
مارك-اسبر (1)

هل اختار ترامب إسبر لمواجهة إيران عسكريا؟

استقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، على ترشيحه النهائي لشغل منصب وزير الدفاع، والذي أداره بالإنابة باتريك شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل جيم ماتيس، وزير الدفاع الأول في عهد ترامب. ورشح الرئيس الأمريكي مارك إسبر لشغل منصب وزير الدفاع، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع سياسي داخلي، على غرار العديد من الملفات التي شهدت اختلافا كبيرًا في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، والكونجرس بقيادة الديمقراطيين، وذلك بحسب ما جاء في "هندوستان تايمز".
ترامب

العقوبات أم الحرب.. ترامب في حيرة للرد على إيران

لم يعرف البيت الأبيض الهدوء منذ إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع مستشارو الرئيس دونالد ترامب في نقاشات طويلة تهدف للوصول إلى رد حاسم بشأن التهديد الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن إسقاط إيران تلك الطائرة التي كانت تؤدي مهام استطلاعية، قد يكون شرارة نيران في منطقة مضيق هرمز الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية، الأمر الذي قد يهدد الرحلات الجوية والمائية التي تستخدم تلك المنطقة بشكل إستراتيجي لتناقل السلع المختلفة.
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
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