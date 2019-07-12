الولايات المتحدة تناقش خططا لحماية الناقلات بالخليج

تحرير:وكالات ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

البحرية الأمريكية - أرشيفية

بعد تهديد سفن وزوارق عسكرية إيرانية لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، أعلن جنرال أمريكى أن الولايات المتحدة تناقش وحلفاؤها خططا لتأمين ناقلات النفط في الخليج. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة بالخليج، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكب عسكرية وبحرية للشحن التجاري»، مرجحا أن يتك بلورة ذلك خلال الاسبوعين المقبلين.

والجنرال مايلي الذي يشغل حاليا منصب رئيس أركان الجيش، أكد تعليقات لرئيس هيئة الأركان المشتركة الحالي، جون دانفورد، في وقت سابق هذا الأسبوع.تلك التعليقات التى أطلقها دانفورد قال فيها للصحفيين إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تعمل لتحديد شركاء محتملين، في محاولة لحماية حركة الملاحة في مضيق هرمز وباب