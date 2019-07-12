«قضائية النواب الأمريكي» تستدعي كوشنر ومقربين من ترامب

تحرير:وكالات ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ ص

جاريد كوشنر

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، استدعاء حوالى 12 شخصًا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، للشهادة، بهدف تحديد ما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي فى انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبحسب وكالة «فرانس برس»، تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي الذي قاده المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر. وكان مولر قد انتهى إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا>

,أبدى مولر بالمقابل صرامةً أكبر حيال الرئيس الأمريكي حول مسألة عرقلة سير العدالة، من دون أن يوصي بملاحقات قانونية.وتمت الموافقة على تلك الاستدعاءات للإدلاء بالشهادات، الخميس، على أن يتم إصدارها لاحقا.وتشتهدف الاستدعاءات كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، إلى جانب نحو 12 شخصًا مقربين أو كانوا فى السابق مقربين