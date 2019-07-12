ترامب يتراجع عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

تحرير:وكالات ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية. وبحسب قناة «الحرة»، فإن المعترضون اعتبروا أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذى اقره الدستور بواقع مرة كل 10 سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية. وقال ترامب، إن إدارته تدرس «خيارات أخرى» لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.

وأصدرت محكمة العدل العليا الأمريكية، قرارا يعتبر أن الدوافع التي ذكرتها إدارة ترامب لإدراج سؤال الجنسية في التعداد غير مقنعة.واعتبرت المحكمة أن سؤال ترامب غير قانوني بالصيغة والدوافع التي طرحت أمامها.وبعد قرار المحكمة، هدد ترامب بإصدار أمر رئاسي تنفيذي بفرض السؤال عن الجنسية في الإحصاء العام أو حتى