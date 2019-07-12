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ترامب يتراجع عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

تحرير:وكالات ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية. وبحسب قناة «الحرة»، فإن المعترضون اعتبروا أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذى اقره الدستور بواقع مرة كل 10 سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية. وقال ترامب، إن إدارته تدرس «خيارات أخرى» لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
وأصدرت محكمة العدل العليا الأمريكية، قرارا يعتبر أن الدوافع التي ذكرتها إدارة ترامب لإدراج سؤال الجنسية في التعداد غير مقنعة.واعتبرت المحكمة أن سؤال ترامب غير قانوني بالصيغة والدوافع التي طرحت أمامها.وبعد قرار المحكمة، هدد ترامب بإصدار أمر رئاسي تنفيذي بفرض السؤال عن الجنسية في الإحصاء العام أو حتى
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جاريد كوشنر

«قضائية النواب الأمريكي» تستدعي كوشنر ومقربين من ترامب

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، استدعاء حوالى 12 شخصًا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، للشهادة، بهدف تحديد ما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي فى انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبحسب وكالة «فرانس برس»، تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي الذي قاده المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر. وكان مولر قد انتهى إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا>
البحرية الأمريكية

الولايات المتحدة تناقش خططا لحماية الناقلات بالخليج

بعد تهديد سفن وزوارق عسكرية إيرانية لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، أعلن جنرال أمريكى أن الولايات المتحدة تناقش وحلفاؤها خططا لتأمين ناقلات النفط في الخليج. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة بالخليج، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكب عسكرية وبحرية للشحن التجاري»، مرجحا أن يتك بلورة ذلك خلال الاسبوعين المقبلين.
دونالد ترامب

ترامب يستعين بخطة صينية للفوز بانتخابات الرئاسة 2020

لم ينحصر رهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الملفات السياسية للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض في السنوات القليلة المقبلة، بل امتد ليشمل العديد من الجوانب الاقتصادية التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لقيادته للفوز في الانتخابات العام المقبل. ترامب، الذي هو في الأصل رجل أعمال ناجح ومشهور في المجتمع الأمريكي، يرى أن النواحي الاقتصادية يمكن أن ترسم بشكل رئيسي طريقه للفوز في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الذي قد تحسمه العديد من النتائج المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية.
البحرية الأمريكية

تفاصيل خطة أمريكا لحماية الملاحة في الخليج

"لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة"، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التساؤل في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، في أعقاب الهجوم على ناقلات نفطية في الخليج العربي. والآن، يبدو أن الولايات المتحدة وجدت طريقة لتنفيذ هذه الخطة، حيث قال جنرال أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تشكيل تحالف عسكري، خلال الأسبوعين المقبلين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تلقي واشنطن باللوم على إيران والمقاتلين التابعين لها بالوقوف وراء هذه الهجمات.
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جاريد كوشنر

«قضائية النواب الأمريكي» تستدعي كوشنر ومقربين من ترامب

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، استدعاء حوالى 12 شخصًا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، للشهادة، بهدف تحديد ما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي فى انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبحسب وكالة «فرانس برس»، تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي الذي قاده المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر. وكان مولر قد انتهى إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا>
دونالد ترامب

ترامب: حملات ترحيل المهاجرين ستبدأ قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ «قريبا جدا». جاء ذلك بينما تعهد فيه مدافعون أمريكيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون «مستعدة» عندما يأتي ضباط الهجرة، وفقا لوكالة «رويترز». وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020. وأجل الرئيس الأمريكي العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، لكنه قال يوم الإثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو الحالي.
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ترامب يستعرض القوة: أمتنا هي الأقوى.. السماء ملك لنا

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث أشاد ترامب بالجيش وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شهد الاحتفال عروضا عسكرية، حيث شهد عرضا للدبابات، وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض. وأعرب ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.
دونالد ترامب

ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".
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