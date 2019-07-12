وفاة ضابط بأزمة قلبية أثناء مباراة الجزائر وكوت ديفوار

تحرير:محمد عودة ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ ص

العميد سامح فؤاد

توفى العميد سامح فؤاد، مدير إدارة التفتيش بمديرية أمن السويس، أثناء تواجده على رأس القوات المشاركة فى تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار، التى أقيمت، الخميس، على استاد السويس الرياضي. وقال مصدر أمنى إن العميد الراحل سامح فؤاد كان يشرف على مجموعة من قوات التأمين بالاستاد، إذ أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى التأمين الصحى، لكنه فارق الحياة عقب وصوله. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يشيع جثمان الراحل، اليوم الجمعة، من مسجد الغريب فى جنازة عسكرية، تقديرا لتفانيه فى عمله، إذ توفى أثناء خدمته.

وانتهت المباراة بتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.المباراة