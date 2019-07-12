رياضة

فرجاني ساسي عقب التأهل: مبروك للشعب التونسي

تحرير:محمد عودة ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أعرب فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، عن سعادته البالغة بفوز منتخبه على مدغشقر، وتأهله إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «مبروك للشعب التونسي». وحصل فرجاني ساسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الملجاشي، وقدم مباراة كبيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول لنسور قرطاج بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس المدغشقري في الدقيقة 52 من زمن المباراة.
وكان منتخب تونس قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة.أحرز فرجاني ساسي الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 52 من زمن المباراة، وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعزز نعيم السليتي تقدم تونس بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.بذلك يصعد
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بعد إهداره ركلة الجزاء.. قائد كوت ديفوار يعتزل دوليا

بعد خروج منتخب كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية، قرر جيوفروي سيري داي، لاعب خط الوسط الإيفواري البالغ من العمر 34 عامًا، إنهاء مسيرته المهنية الدولية مع أفيال ساحل العاج، لتسببه في خروج الأفيال من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتأهل منتخب الجزائر إلى الدور نصف نهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.
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فرجاني ساسي أفضل لاعب في مباراة تونس ومدغشقر

حصل فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الملجاشي في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام الدولي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري. وقدم فرجاني ساسي مباراة كبيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول لنسور قرطاج بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس المدغشقري في الدقيقة 52 من زمن المباراة.
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بالمواعيد.. مواجهات نارية في نصف نهائي كان 2019

اختتمت اليوم الخميس، مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، آخرها عبور المنتخب التونسي نظيره الملجاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، لينضم لكتيبة المنتخبات الثلاثة التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، وهي السنغال ونيجيريا والجزائر. ونجح منتخب السنغال في عبور نظيره البنيني والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، سجل هدف المباراة الوحيدة إدريسا جاي.
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فرجاني أساسي.. وتغيير جديد في تشكيلة تونس ضد مدغشقر

أعلن آلان جريس، المدير الفني للمنتخب التونسي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة مدغشقر، التي ستجمعهما في التاسعة مساء الخميس، على استاد السلام، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزًا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها. وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.
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«حماة الحمى».. كتبها الرافعي لمصر فأصبحت نشيد تونس

تحظى مباريات المنتخب التونسي باهتمام شديد من جانب الجماهير المصرية التي تحتشد من أجل تشجيعه في مدرجات ملعب استاد السويس الرياضي وتهتف للاعبيه لدعمه من أجل التأهل للأدوار التالية، وهو شيء جديد من جانب الجماهير التي أبدت اهتمامها بسبب وجود النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. ويكفي للتدليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به منتخب نسور قرطاج في هذه البطولة، تصريح أدلى به المدير الفني الفرنسي آلان جيريس الذي داعب الصحفيين المصريين في المؤتمر الصحفي، عقب لقاء تونس الأخير أمام مالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1- 1.
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مشهد يدعو للفخر النشيد الوطني لموريتانيا صناعة مصرية

للمرة الأولى فى تاريخه يشارك منتخب موريتانيا في بطولة الأمم الإفريقية. ويطلق على المنتخب الموريتاني لقب «المرابطون، وهو الاسم الذي اكتسبه من «الدولة المرابطية»، تلك التي سيطرت على شمال غرب القارة وحتى جنوب أوروبا بقيادة أمراء عدة، أبرزهم: يوسف بن تاشفين، في الفترة من 1056 وحتى 1147 م، ووصلت دولة المرابطين للسيطرة على الأندلس شمالا وحتى مالي وغانا جنوبًا. الظهور الموريتاني في البطولة الإفريقية جاء بعد تأهله في التصفيات الأخيرة بقيادة المدرب الفرنسي كورنتان مارتينس، إذ احتل المرابطون المركز الثاني خلفا لمنتخب أنجولا، صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.
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حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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