فرجاني ساسي عقب التأهل: مبروك للشعب التونسي

تحرير:محمد عودة ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ ص

فرجاني ساسي

أعرب فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، عن سعادته البالغة بفوز منتخبه على مدغشقر، وتأهله إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «مبروك للشعب التونسي». وحصل فرجاني ساسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الملجاشي، وقدم مباراة كبيرة ونجح في تسجيل الهدف الأول لنسور قرطاج بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس المدغشقري في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وكان منتخب تونس قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة.أحرز فرجاني ساسي الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 52 من زمن المباراة، وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، وعزز نعيم السليتي تقدم تونس بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.بذلك يصعد