في تسجيل صوتي.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل حالتها الصحية

تحرير:محمد عودة ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ ص

ريهام سعيد

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة جديدة إلى جمهورها ومتابعيها، أوضحت خلالها تفاصيل حالتها الصحية. وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»: «لكل الناس المهتمين بالتفاصيل الطبية لحالتي الصحية، حبيت أوضح حالتى إيه وأحمد الله علي كل شىء». وأرفقت ريهام بما كتبته مقطعا صوتيا مسجلا لها، قالت فيه: «مساء الخير، فى الحقيقة فيه حاجات كتير قوى عايزة أتكلم عنها، وحاجات كتير عايزة أرد عليها، لكن خلونى أتكلم باستفاضة بعدين لما أبقى صحيا أحسن من دلوقتى، فى الحلقة على الحياة لو ربنا أراد ورجعت مرة تانية».

وأضافت: «أنا معنديش مرض جلدى، ووشى مبيقعش»، لافتة إلى أن اتهام البعض لها بالتمثيل وادعاء المرض «حاجة مقرفة». وتابعت: «حصلى مشاكل كتير قوى وجهازى المناعى اتأثر، جالى ميكروب فى المنطقة اللى جنب مناخيرى اللى بتسمى مثلث الموت، وكان صعب يتعالج بأدوية لأن المكان دا مبيوصلوش الدم،