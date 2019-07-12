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في تسجيل صوتي.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل حالتها الصحية

تحرير:محمد عودة ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة جديدة إلى جمهورها ومتابعيها، أوضحت خلالها تفاصيل حالتها الصحية. وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»: «لكل الناس المهتمين بالتفاصيل الطبية لحالتي الصحية، حبيت أوضح حالتى إيه وأحمد الله علي كل شىء». وأرفقت ريهام بما كتبته مقطعا صوتيا مسجلا لها، قالت فيه: «مساء الخير، فى الحقيقة فيه حاجات كتير قوى عايزة أتكلم عنها، وحاجات كتير عايزة أرد عليها، لكن خلونى أتكلم باستفاضة بعدين لما أبقى صحيا أحسن من دلوقتى، فى الحلقة على الحياة لو ربنا أراد ورجعت مرة تانية».
وأضافت: «أنا معنديش مرض جلدى، ووشى مبيقعش»، لافتة إلى أن اتهام البعض لها بالتمثيل وادعاء المرض «حاجة مقرفة». وتابعت: «حصلى مشاكل كتير قوى وجهازى المناعى اتأثر، جالى ميكروب فى المنطقة اللى جنب مناخيرى اللى بتسمى مثلث الموت، وكان صعب يتعالج بأدوية لأن المكان دا مبيوصلوش الدم،
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رانيا يوسف تعتذر إلى الجمهور السعودي لهذا السبب

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«سرطان.. زهايمر.. بكتيريا».. شائعات نفاها النجوم

الجميع يشعر بالضيق حينما يجد المحيطين به فى دائرته يتحدثون عن إصابته بمرض خطير، رغم أنه لم يصرح لهم بمثل هذا الكلام، ويكون لديه مرض، لكنه ليس بهذا القدر من القلق، وهو ما يتسبب فى إزعاجه ليس خوفا على نفسه فقط، بل خوفا على أهله والمقربين منه، وبالمثل هذا الكلام ينطبق على المشاهير الذين تطاردهم الشائعات دوما، وربما اعتادوا عليها، ولكنهم يصابون بالجنون حينما يصل الأمر إلى صحتهم وحياتهم الشخصية. وخلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن إصابة بعض الفنانين بأمراض خطيرة، وهو ما تم رفضه تماما، خاصة أن الأمراض التي قيلت عنهم كانت أمراضا مميتة.
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رسالة جديدة من ريهام سعيد: وشي ماوقعش.. ادعولي

قطعت الإعلامية ريهام سعيد، حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عن حالتها الصحية، بعد إعلانها إجراء عملية جراحية وخضوعها لعلاج مكثف يساغرق أسبوعين، إثر إصابتها بميكروب في وجهها، وسط تكهنات حول خطورة الميكروب ومخاوف من وصوله إلى المخ.. لكن ريهام واجهت كل هذه الاجتهادات برسالة مقتضبة وجهتها إلى متابعيها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، إذ نشرت صورة وجهها فيها شاحب ومجهد، وبذراعها «كانيولا» مخصصة للمحاليل الطبية والحقن، وعلقت قائلة: «أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكوا وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات».
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المطربة أمينة تدعو لريهام سعيد من الحرم المكي(فيديو)

وجدت المطربة أمينة في المملكة العربية السعودية حاليًا، حيث أحيت هناك حفلًا ناجحًا، وقد استغلت وجودها هناك لأداء العمرة. ومن الحرم المكي، صورت المطربة مقطع فيديو لها، حيث شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة، ومن خلاله وجهت رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، التي تعاني من مرض خطير، حيث دعت لها بتمام الشفاء. وقالت أمينة: "بصورلكم من الصفا والمروة، خلصت عمرتي الحمد لله، وكان في نيتي إني أدعو لأختي ريهام سعيد".
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منة فضالي تدافع عن ريهام سعيد: ارحموها حرام عليكم

كتبت الفنانة منة فضالي، تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ للدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحملة التي تتعرض لها، خاصة في ظل حالتها الصحية الحرجة. منة أشارت إلى أنها لم تحب أن تكتب بشأن مرض ريهام لأن الحديث حوله كثير ومتناقض، معقبة: "اللي حقولو دلوقتي يخص ريهام، هي من ‏أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ100 راجل، إذًا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي، وبكره ‏ترجعي أحسن وأحسن من الأول".‎
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