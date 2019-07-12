بينهم روسيتان ولبنانية..إصابة 5 في حادث تصادم بمطروح

تحرير:محمد العمدة ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ ص

نقل مصابين في حادث - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص من بينهم سيدتان روسيتان وأخري لبنانية الجنسية، فجر اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين بعضهما البعض، بالكيلو 140 بمنطقة سيدي عبد الرحمن، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية - الساحلى، بالكيلو 140، مما أدى إلى وقوع إصابات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفسيات لتلقى العلاج.

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح أن مستشفى العلمين المركزى استقبل 5 أشخاص مصابين فى حادث تصادم سيارتين أمام قرية هايسندا باى سيدى عبد الرحمن بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلى.وأضافت المديرية أن الحادث أسفر عن إصابة ستيلا بروبرا جينيسكايا،36سنة، روسية الجنسية، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وسيدوفا أفجينيا، 38سنة،