جريمة

بينهم روسيتان ولبنانية..إصابة 5 في حادث تصادم بمطروح

تحرير:محمد العمدة ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ ص
نقل مصابين في حادث - أرشيفية
نقل مصابين في حادث - أرشيفية
أصيب 5 أشخاص من بينهم سيدتان روسيتان وأخري لبنانية الجنسية، فجر اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين بعضهما البعض، بالكيلو 140 بمنطقة سيدي عبد الرحمن، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية - الساحلى، بالكيلو 140، مما أدى إلى وقوع إصابات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفسيات لتلقى العلاج.
وأعلنت مديرية الصحة بمطروح أن مستشفى العلمين المركزى استقبل 5 أشخاص مصابين فى حادث تصادم سيارتين أمام قرية هايسندا باى سيدى عبد الرحمن بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلى.وأضافت المديرية أن الحادث أسفر عن إصابة ستيلا بروبرا جينيسكايا،36سنة، روسية الجنسية، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وسيدوفا أفجينيا، 38سنة،
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النيابة تواجه قاتلي «شهيد لقمة العيش» في الشرقية بأدلة جديدة

واجهت نيابة منيا القمح برئاسة المستشار محمد المراكبي، المتهمين بقتل إسلام حامد، الشاب الذي لم يتخط الـ26 من عمره، داخل محل موبايلات، بأدلة إدانة جديدة وذلك في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، وأقر المتهمان بمضمون ما ورد بفيديوهات جديدة تسلمتها جهات التحقيق، قبل أيام قليلة، واعترفا بظهورهما في الفيديوهات التي واجهتهما النيابة العامة بها، لتأمر في ختام جلسة التحقيق بتحريز الفيديوهات، واستمرار حبس المتهمين المضبوطين على ذمة التحقيقات، تمهيدا لإحالتهما إلى محكمة الجنايات.
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«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.
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«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.
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«جنس وجثة في النيل».. حكاية الشيطانة نورا والعشيق

انجرَّت لشهواتها وغرقت في بحار من الرذيلة، ولم يكن في مخيلتها أن تنكشف أفعالها النكراء، استغلت فترة خلافات بينها وبين زوجها وتعرفت على سائق تاكسي، أوقعه القدر في طريقها أثناء توجهها لتحرير محضر له بقسم الشرطة، حكت له تفاصيل معاناتها مع زوجها الذي لم يشعر باحتياجاتها وتكرار شجاره المستمر معها على أتفه الأسباب، اقترب منها وتودد إليها، انساقت له ووقع المحظور وتورطت في علاقة محرمة معه داخل غرفة نومها، لم تفق منها إلا متأخرا، لكنها استيقظت لتجد نفسها متهمة في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

انقلاب ميكروباص في مطروح.. وإصابة 14 شخصا

أصيب 14 شخصا صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة الزيتون على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، دخول 14 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة بمطروح نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة الزيتون صباح اليوم الأربعاء. وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين في الحادث، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للطوارئ.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين ناريتين أمام قرية على بهلول، التابعة لمركز ناصر. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 7 أشخاص من بينهم 6 من أسرة واحدة.
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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

شهد طريق "إدفو- مرسى علم" شمال شرق محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، حادثة تصادم بين سيارتين ملاكي، لأسباب تعود إلى السرعة الجنونية، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثه أشخاص، فيما أصيب 3 أخرون، تم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية، والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم. وكان العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، وأن هناك عدد من الضحايا والمصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين.
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مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف

تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.
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