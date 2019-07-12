طقس اليوم شديد الحرارة.. و18 مدينة +40 درجة

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 26 40 شبين الكوم 25 40 طنطا 25 39 دمنهور 25 36 الإسكندرية 26 31 بلطيم 25 31 مطروح 24 30 السلوم 26 32 سيوة 23 43 بورسعيد 26 33 دمياط 25 31 الزقازيق 25 40 الإسماعيلية 24 41 السويس 24 41 العريش 23 33 رفح 23 33 رأس سدر 26 41 نخل 19 41 نويبع 27