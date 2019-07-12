وفاة يوسف شريف رزق الله مدير مهرجان القاهرة

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

يوسف شريف رزق الله

توفي الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وذلك رغم أن زوجة الناقد، أعلنت أول من أمس الأربعاء، عن استقرار حالته الصحية، وذلك عقب دخوله العناية المركزة، إثر إصابته بفشل كلوي، إلا أن الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون، كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يقول: "ببالغ الحزن تنعي مؤسسة نون للثقافة والفنون ومهرجان شرم الشيخ السينمائي وفاة الناقد السينمائي الكبير الأستاذ يوسف شريف رزق الله".

ويوسف رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، رئيس قطاع التعاون