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وفاة يوسف شريف رزق الله مدير مهرجان القاهرة

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
توفي الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وذلك رغم أن زوجة الناقد، أعلنت أول من أمس الأربعاء، عن استقرار حالته الصحية، وذلك عقب دخوله العناية المركزة، إثر إصابته بفشل كلوي، إلا أن الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون، كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يقول: "ببالغ الحزن تنعي مؤسسة نون للثقافة والفنون ومهرجان شرم الشيخ السينمائي وفاة الناقد السينمائي الكبير الأستاذ يوسف شريف رزق الله".
ويوسف رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر1942، تخرج في مدرسة الجزويت سنة 1961، ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، رئيس قطاع التعاون
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يوسف شريف رزق الله.. رمز القاهرة السينمائي التاريخي

لم يكد الوسط الفني يفيق من وقع رحيل الفنان عزت أبو عوف، حتى استيقظ اليوم على صدمة أخرى، برحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض. "رزق الله" دخل إلى العناية المركزة، بعد تعرضه إلى فشل كلوي، وكانت حالته استقرت منذ الأربعاء الماضي، حسب زوجته، إلا أنها عادت وتدهورت، ليتوفى في ساعات مبكرة من اليوم. الراحل من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
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يوسف شريف رزق الله يتعرض لوعكة صحية

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي عن تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية. وكتب الشناوي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
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يوسف شريف رزق الله.. رمز القاهرة السينمائي التاريخي

لم يكد الوسط الفني يفيق من وقع رحيل الفنان عزت أبو عوف، حتى استيقظ اليوم على صدمة أخرى، برحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض. "رزق الله" دخل إلى العناية المركزة، بعد تعرضه إلى فشل كلوي، وكانت حالته استقرت منذ الأربعاء الماضي، حسب زوجته، إلا أنها عادت وتدهورت، ليتوفى في ساعات مبكرة من اليوم. الراحل من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
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