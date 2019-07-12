إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. والبداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطار من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى بداzرة مركز سمسطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: نصر الدين نصر، 34 سنة، مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، عبد الكريم علي عبد الموجود، 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، محمود صالح مصطفى، 27 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمد أمام فرحات، 19 سنة، مصابا