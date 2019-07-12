وفاة 5 أشخاص وإصابة 40 في هجوم نفذه قاصر بأفغانستان

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية

نفذ قاصر هجوما انتحاريا خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام»، في إقليم بشرق أفغانستان نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 شخصا آخرين، جراء التفجير الذي نفذه الانتحاري وسط المدعوين، ولم تعلن أي جهة مصنفة إرهابية مسؤوليتها عن هذا الحادث، في الوقت الذي خرجت فيه حركة طالبان لتنفي مسؤوليتها عن هذا الاعتداء عبر متحدث باسمها، وتعاني أفغانستان من وقوع هجمات إرهابية على فترات مختلفة، حيث كانت مقرا لجماعات إرهابية مختلفة أبرزها تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن .

وأعلن عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم «نانجرهار» في أفغانستان، اليوم الجمعة، أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 40 آخرون، بعد تفجير انتحاري نفذه قاصر خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام» في الإقليم الذي يقع في شرق أفغانستان. ونقلت شبكة «طلوع» الأفغانية