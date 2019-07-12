إرهاب

وفاة 5 أشخاص وإصابة 40 في هجوم نفذه قاصر بأفغانستان

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
تفجير في أفغانستان - صورة أرشيفية
نفذ قاصر هجوما انتحاريا خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام»، في إقليم بشرق أفغانستان نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 شخصا آخرين، جراء التفجير الذي نفذه الانتحاري وسط المدعوين، ولم تعلن أي جهة مصنفة إرهابية مسؤوليتها عن هذا الحادث، في الوقت الذي خرجت فيه حركة طالبان لتنفي مسؤوليتها عن هذا الاعتداء عبر متحدث باسمها، وتعاني أفغانستان من وقوع هجمات إرهابية على فترات مختلفة، حيث كانت مقرا لجماعات إرهابية مختلفة أبرزها تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن .
وأعلن عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم «نانجرهار» في أفغانستان، اليوم الجمعة، أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 40 آخرون، بعد تفجير انتحاري نفذه قاصر خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام» في الإقليم الذي يقع في شرق أفغانستان. ونقلت شبكة «طلوع» الأفغانية
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ميليشيات ليبية - ليبيا

قتلى وجرحى في تفجير استهدف قيادات ليبية

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وسقوط عدد من الجرحى. وقالت مصادر ليبية، إن التفجير استهدف قيادات في القوات الخاصة الليبية بمدينة بنغازي، مشيرة إلى نجاة قيادات في قوات الصاعقة من التفجير الانتحاري، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية. من ناحية أخرى، أعلن مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، مساء يوم الأحد الماضي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس.
طائرة-بدون-طيار

«الدرونز».. من أيدي الجنود لمنفذي العمليات الإرهابية

مع كل تطور تكنولوجي تتطور بالتبعية الأدوات الحربية، ومن وقت لآخر تحدث طفرات في الأسلحة، وتتهافت الدول المختلفة حول العالم على ضم كل ما هو جديد ومتطور إلى جيوشها، لتضمن لنفسها دائما القوة، وتظل مؤمّنة بأكبر قدر ممكن ضد أي اعتداء خارجي، لكن الأزمة تكمن في انتقال الأسلحة الجديدة من أيدي الجنود والعسكريين إلى الجماعات الإرهابية، التي تعكف في بعض الأحيان على تطوير تلك الأسلحة، وتوجيه ضربات قاتلة بها، وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار، التي زادت المخاوف منها بعد تمكن تلك الجماعات من الحصول على "الدرونز" وتسييرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية بها.
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ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها

في الوقت الذي تسعى فيه الدول على اختلافها لتأمين نفسها ضد الأعمال الإرهابية والتجسس والاختراق، وتعمل على تطوير أدواتها على الدوام في سبيل ذلك، يتسارع في المقابل حراك الجماعات الإرهابية من أجل استخدام أحدث الأساليب لتنفيذ خططهم الإرهابية، وترويع الآمنين، كما تتصاعد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة للتجسس والمراقبة، ومع تزايد استخدام الطائرات بدون تيار "درونز" في أنحاء العالم، كان من الضروري وضع حد رادع لها، كي لا يتم استغلالها في أعمال الإرهاب والتجسس وغيرها.
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
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داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
جيش تحرير بلوشستان

جيش تحرير بلوشستان..رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا

بين الحين والآخر تعلن بعض الدول التي تحاول التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة حول العالم، وضع بعض الكيانات على قوائمها الإرهابية، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان، وأوضح بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك المنظمة تستهدف قوات الأمن وكذلك المدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان، ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من العديد من الدول، على رأسها باكستان، معقل جيش تحرير بلوشستان.
طالبان (1)

مقتل 14 فردا من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر عسكرية أفغانية، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وفي نفس السياق، شنت قوات الأمن الأفغاني، أمس الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة.
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