رياضة

عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص
نيمار
نيمار
انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.
وتذهب مكافآت حسن السلوك، من خلال إظهار اللاعب سلوكا جيدا تجاه الرعاة والخصوم والحكام والمسؤولين، وإظهار الالتزام والعمل بقوة في التدريبات، إلى جانب احترام وسائل الإعلام. أما في حال علق لاعبو سان جيرمان تعليقات مسيئة، فيتم حرمانهم من المكافآت، وكذلك الحال التأخر في العودة إلى التدريبات مثل موقف نيمار
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يورجن كلوب يعدد مكاسب الفوز على روفرز بسداسية

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن فوائد فوز الريدز على ترانمير روفرز، بسداسية نظيفة، كما ناقش مستقبل لاعبه ريان بروستر، وذلك عقب المباراة الودية التي احتضنها ملعب برنتون بارك. واستهل الريدز جدول مبارياته الودية السبعة بانتصار كبير، شهد نصف دستة أهداف سجلها ناثانيال كلاين، وريان بروستر (هدفين)، وكورتيس جونز، وديفوك أوريجي وبوبي دونكان. وظهر كلوب سعيدًا بأداء فريقه، حيث لعب بتشكيلتين مختلفتين تمامًا في شوطي اللقاء، وشرح السبب خلال تصريحاته الإعلامية بعد المباراة.
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80 مليون يورو بانتظار بطل دوري أبطال أوروبا

سيحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على جوائز مالية تتخطى 80 مليون يورو، وسيحصل كل فريق على جوائز مالية بحسب مدى تقدمه في البطولة، فالفرق التي ستصل إلى دور المجموعات ستحصل على 15 مليون يورو، والوصول إلى دور الـ16 يساوي 9.5 مليون يورو، وسيضاف إلى الأرقام السابق ذكرها 10.5 مليون يورو عند الوصول إلى ربع النهائي، بينما سيحصل الفريق الذي سيصل إلى نصف النهائي على 12 مليون يورو، أما الوصول إلى المباراة النهائية وحدها فيساوي الحصول على 15 مليون يورو، أما الفريق الذي سيتوج باللقب فسيحصل على 4 ملايين يورو، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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الزمالك يتفوق على الوداد والوحدة في صراع ابن شرقي

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نيمار

نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
نيمار

باريس سان جيرمان يعلن عن شروط بيع نيمار

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سانتوس، في ظل رغبة اللاعب عدم استكمال مسيرته داخل فريق العاصمة، والعودة لفريق برشلونة الإسباني، وحددت إدارة النادي الباريسي قيمة اللاعب التسويقية، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه من الفريق الكتالوني، حث يتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي دفعها لضم النجم نيمار منذ موسمين من برشلونة ولا يهتم بضم عثمان ديمبلي أو فيلب كوتينو.
نيمار

ليوناردو يضع شرطا لرحيل نيمار عن سان جيرمان

أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، عن استعداده للسماح للنجم البرازيلي نيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف، في حال تلقى سان جيرمان العرض المناسب، ويرتبط اسم نيمار بقوة بالعودة من جديد إلى برشلونة، وبدأ في افتعال الأزمات بعدم الانضمام إلى الفريق الفرنسي أمس الإثنين تمهيدًا لبدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال ليوناردو: "الأمر واضح للجميع، في كرة القدم يمكن أن تقول شيئا ما ومن ثم يتغير الأمر مباشرة في اليوم التالي، الأمر لا يصدق، ولكن هذا هو حال الكرة".
نيمار

فى بيان رسمي.. باريس سان جيرمان يرد على تمرد نيمار

رد نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى بيان عبر موقعه الرسمي على تغيب البرازيلى نيماردا سيلفا مهاجم الفريق عن معسكر التدريبات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية للموسم المقبل. وكشفت تقارير صحفية إسبانية سابقة، أن اللاعب البرازيلى قرر التمرد على إدارة ناديه الفرنسي، في محاولة منه للعودة مرة أخرى إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأوضحت التقارير الصحفية، أن صاحب الـ27 عاما رفض الانضمام للمعسكر التحضيرى للفريق الباريسي الذى بدأ اليوم الإثنين.
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