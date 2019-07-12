عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

نيمار

انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.

وتذهب مكافآت حسن السلوك، من خلال إظهار اللاعب سلوكا جيدا تجاه الرعاة والخصوم والحكام والمسؤولين، وإظهار الالتزام والعمل بقوة في التدريبات، إلى جانب احترام وسائل الإعلام. أما في حال علق لاعبو سان جيرمان تعليقات مسيئة، فيتم حرمانهم من المكافآت، وكذلك الحال التأخر في العودة إلى التدريبات مثل موقف نيمار

وتذهب مكافآت حسن السلوك، من خلال إظهار اللاعب سلوكا جيدا تجاه الرعاة والخصوم والحكام والمسؤولين، وإظهار الالتزام والعمل بقوة في التدريبات، إلى جانب احترام وسائل الإعلام.



أما في حال علق لاعبو سان جيرمان تعليقات مسيئة، فيتم حرمانهم من المكافآت، وكذلك الحال التأخر في العودة إلى التدريبات مثل موقف نيمار الحالي، والذي سبق أن حدث من قبل مع بعض لاعبي الفريق من سيرجي أورير وأدريان رابيو وإدينسون كافاني إضافة إلى ماركو فيراتي.



ويبلغ أجر نيمار السنوي 34 مليون يورو مع باريس سان جيرمان، ولن يحصل على مكافآت حسن السلوك هذا الشهر، وذلك وسط رغبة النجم البرازيلي في الضغط على الفريق الفرنسي للرحيل، في ظل رغبته في العودة من جديد إلى صفوف فريقه السابق برشلونة.