الزمالك يتفوق على الوداد والوحدة في صراع ابن شرقي

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أشرف بن شرقي

ذكرت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الزمالك اقترب كثيرًا من ضم المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد استبعاد ابن شرقي من حسابات الفريق الهلالي في الموسم الجديد (2019-2020). وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارة الهلال تلقت عددا من العروض لكسب خدمات أشرف بن شرقي، وأشارت إلى أن العروض جاءت من الوداد البيضاوي المغربي والوحدة الإماراتي، إضافة إلى عرض الزمالك الذي يعد الأقوى بين العروض الثلاثة، وتتجه الإدارة الزرقاء إلى قبوله.

ابن شرقي انضم للهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي. وبدأ ابن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل

ابن شرقي انضم للهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.



وبدأ ابن شرقي مسيرته الكروية داخل أروقة المغرب الفاسي، ولعب مع الفريق 45 مباراة سجل خلالها 18 هدفا، ثم رحل إلى الوداد في 2016، ولعب مع الوداد 41 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، ثم رحل إلى الهلال السعودي ولعب معه 7 مباريات وسجل 3 أهداف، ثم أعير إلى لانس ولعب معهم 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.



ودوليا شارك أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب تحت 20 عاما وتحت 23 عاما، كما خاض مع منتخب المغرب الأول 8 مباريات سجل خلالها هدفا، علمًا بأنه شارك لأول مرة مع المغرب في 11 نوفمبر 2017، إذ دخل بديلا للمهاجم خالد بوطيب عند الدقيقة 75.

