رياضة

80 مليون يورو بانتظار بطل دوري أبطال أوروبا

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
ليفربول
ليفربول
سيحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على جوائز مالية تتخطى 80 مليون يورو، وسيحصل كل فريق على جوائز مالية بحسب مدى تقدمه في البطولة، فالفرق التي ستصل إلى دور المجموعات ستحصل على 15 مليون يورو، والوصول إلى دور الـ16 يساوي 9.5 مليون يورو، وسيضاف إلى الأرقام السابق ذكرها 10.5 مليون يورو عند الوصول إلى ربع النهائي، بينما سيحصل الفريق الذي سيصل إلى نصف النهائي على 12 مليون يورو، أما الوصول إلى المباراة النهائية وحدها فيساوي الحصول على 15 مليون يورو، أما الفريق الذي سيتوج باللقب فسيحصل على 4 ملايين يورو، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
كما سيمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" 2.7 مليون على كل انتصار، و900 ألف يورو على كل تعادل طوال البطولة. ومن ثم إذا نجح فريق في الفوز بكل المباريات حتى التتويج باللقب، فسيحصل على جوائز مالية تصل إلى 82.2 مليون يورو، كما ستحصل الأندية أيضا على أموال إضافية بحسب تصنيفها في اليويفا، ومن عائدات
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كلوب (3)

يورجن كلوب يعدد مكاسب الفوز على روفرز بسداسية

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن فوائد فوز الريدز على ترانمير روفرز، بسداسية نظيفة، كما ناقش مستقبل لاعبه ريان بروستر، وذلك عقب المباراة الودية التي احتضنها ملعب برنتون بارك. واستهل الريدز جدول مبارياته الودية السبعة بانتصار كبير، شهد نصف دستة أهداف سجلها ناثانيال كلاين، وريان بروستر (هدفين)، وكورتيس جونز، وديفوك أوريجي وبوبي دونكان. وظهر كلوب سعيدًا بأداء فريقه، حيث لعب بتشكيلتين مختلفتين تمامًا في شوطي اللقاء، وشرح السبب خلال تصريحاته الإعلامية بعد المباراة.
أشرف بن شرقي (8)

الزمالك يتفوق على الوداد والوحدة في صراع ابن شرقي

ذكرت تقارير سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الزمالك اقترب كثيرًا من ضم المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد استبعاد ابن شرقي من حسابات الفريق الهلالي في الموسم الجديد (2019-2020). وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارة الهلال تلقت عددا من العروض لكسب خدمات أشرف بن شرقي، وأشارت إلى أن العروض جاءت من الوداد البيضاوي المغربي والوحدة الإماراتي، إضافة إلى عرض الزمالك الذي يعد الأقوى بين العروض الثلاثة، وتتجه الإدارة الزرقاء إلى قبوله.
نيمار

عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.
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دورى-ابطال-اوروبا

يويفا يدرس تغيير نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، عن وجود مخطط لتغيير طريقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويهدف ذلك المخطط إلى حماية الفرق التي تذهب بعيدًا في البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، ويرغب تشيفرين في أن تتأهل الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، إلى دور المجموعات في الموسم التالي مباشرة، بصرف النظر عن نتائجها في دورياتها المحلية، بل وربما يصل التغيير إلى الفرق التي وصلت إلى ربع نهائي المسابقة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
ميلا- ساسولو‎

بعد الاستبعاد.. ميلان: المالك الحالى ورث خسائر كبيرة

قام نادى إى سى ميلان الإيطالى، بالرد على قرار محكمة التحكيم الرياضى، من خلال بيان رسمى نشرته عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" . وقررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
ميلا- ساسولو‎

حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

قررت محكمة التحكيم الرياضي حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليأتي ذلك القرار داعما للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومن ثم يتم حرمان الروسونيري من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهي المسابقة التي تأهل إليها بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة عن الغريم إنتر، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
بوجبا‎

بوجبا يهاتف ساري للرحيل عن مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى مهاتفة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا، للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من أجل حثه على التعاقد معه كي يعود من جديد إلى صفوف يوفنتوس، ويبدو أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، بات قريبا من الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه يتطلع لخوض تحدّ جديد، ويرغب بوجبا في العودة إلى اليوفي من جديد، وذلك بعد رحيله عن السيدة العجوز لصفوف الشياطين الحمر في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني.
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