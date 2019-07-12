80 مليون يورو بانتظار بطل دوري أبطال أوروبا

١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

ليفربول

سيحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على جوائز مالية تتخطى 80 مليون يورو، وسيحصل كل فريق على جوائز مالية بحسب مدى تقدمه في البطولة، فالفرق التي ستصل إلى دور المجموعات ستحصل على 15 مليون يورو، والوصول إلى دور الـ16 يساوي 9.5 مليون يورو، وسيضاف إلى الأرقام السابق ذكرها 10.5 مليون يورو عند الوصول إلى ربع النهائي، بينما سيحصل الفريق الذي سيصل إلى نصف النهائي على 12 مليون يورو، أما الوصول إلى المباراة النهائية وحدها فيساوي الحصول على 15 مليون يورو، أما الفريق الذي سيتوج باللقب فسيحصل على 4 ملايين يورو، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

كما سيمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" 2.7 مليون على كل انتصار، و900 ألف يورو على كل تعادل طوال البطولة. ومن ثم إذا نجح فريق في الفوز بكل المباريات حتى التتويج باللقب، فسيحصل على جوائز مالية تصل إلى 82.2 مليون يورو، كما ستحصل الأندية أيضا على أموال إضافية بحسب تصنيفها في اليويفا، ومن عائدات