وزارة للسعادة.. ماذا يحتاج المواطن ليصبح سعيدا؟

أعلن أحد المسئولين عن الشكاوى بمجلس الوزراء من خلال إحدى القنوات الإعلامية عن نية الحكومة إنشاء وزارة للسعادة فى مصر قريبا ثم نفت الحكومة ذلك فى بيان رسمي

تحرير:هالة صقر ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

سعادة

قد لا تشغل فكرة إنشاء وزارة للسعادة من عدمه تفكير الشارع المصرى بقدر ما تشغله التساؤلات البدهية التى قد تطرأ بعقله عن ماذا يحتاج المواطن حتى يصبح سعيدا؟ وفى حالة تفكير الحكومة فى إنشاء الوزارة فعليا يبرز سؤال كبير عن ماذا تقدم للمواطن حتى تنشر السعادة فى المجتمع؟ ورغم أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تكون معقدة نوعا ما، إلا أن هناك بعض الأمور الثابتة التى أصبحت تؤثر بشكل قوى على الحالة المزاجية للمواطنين وتساهم فى ظهور حالات الاكتئاب، حسب ما يؤكده علماء النفس والاجتماع، وهو ما جعل طرح فكرة إنشاء وزارة للسعادة على غرار الإمارات أمرا مثيرا للجدل.

وزارة للسعادة أعلن أحد المسئولين عن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء فى أحد البرامج عن تخطيط الحكومة لإنشاء وزارة للسعادة لتقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين على غرار وزارة السعادة فى الإمارات. لكن الحكومة سرعان ما أصدرت بيانا تنفى من خلاله ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبا، مؤكدة أن هذا الكلام