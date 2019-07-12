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وزارة للسعادة.. ماذا يحتاج المواطن ليصبح سعيدا؟

أعلن أحد المسئولين عن الشكاوى بمجلس الوزراء من خلال إحدى القنوات الإعلامية عن نية الحكومة إنشاء وزارة للسعادة فى مصر قريبا ثم نفت الحكومة ذلك فى بيان رسمي
تحرير:هالة صقر ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
سعادة
سعادة
قد لا تشغل فكرة إنشاء وزارة للسعادة من عدمه تفكير الشارع المصرى بقدر ما تشغله التساؤلات البدهية التى قد تطرأ بعقله عن ماذا يحتاج المواطن حتى يصبح سعيدا؟ وفى حالة تفكير الحكومة فى إنشاء الوزارة فعليا يبرز سؤال كبير عن ماذا تقدم للمواطن حتى تنشر السعادة فى المجتمع؟ ورغم أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تكون معقدة نوعا ما، إلا أن هناك بعض الأمور الثابتة التى أصبحت تؤثر بشكل قوى على الحالة المزاجية للمواطنين وتساهم فى ظهور حالات الاكتئاب، حسب ما يؤكده علماء النفس والاجتماع، وهو ما جعل طرح فكرة إنشاء وزارة للسعادة على غرار الإمارات أمرا مثيرا للجدل.
وزارة للسعادة أعلن أحد المسئولين عن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء فى أحد البرامج عن تخطيط الحكومة لإنشاء وزارة للسعادة لتقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين على غرار وزارة السعادة فى الإمارات. لكن الحكومة سرعان ما أصدرت بيانا تنفى من خلاله ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبا، مؤكدة أن هذا الكلام
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (6)

«مفيش مجاميع فلكية».. أول الثانوية علمي علوم بـ409.5 درجة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم يتصدرون أعلى نسب النجاح في الشعب الثلاثة هذا العام، مشيرة إلى أن البنات هذا العام يكتسحن قائمة الأوائل ويتفوقن على البنين، وأن الأول هذا العام من شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، وأكدت ذات المصادر، اختفاء ظاهرة الأرقام الفلكية من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العام لن تتخطى مجاميع الطلاب الأوائل حاجز الـ100% في نسب النجاح، موضحة أن نسبة النجاح العامة هذه السنة مرتفعة عن العام الماضي، إذ تتخطى هذا العام حاجز نسبة 75%.
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مسجد قايتباي.. معمار إسلامي يحاكي 500 عاما بالفيوم

بني مسجد "خوند أصلباي" في العصر المملوكي، وتحديدًا في القرن الخامس عشر 901 -904 هجرية، و1495 – 1498م، حيث أمر الشيخ عبد القادر الدشطوطي السلطانة خوند أصلباي زوجة الملك قايتباي ببناء مسجد وقنطرة في مدينة الفيوم، وبالفعل أنشأتهم على قنطرة بنتها في بحر يوسف، ويؤيد ذلك النص الموجود على عضادتي المدخل.. ويقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي بمدينة الفيوم على ضفاف بحر يوسف، وأثار المسجد جدلًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة بعد إتهام أهالي الفيوم للآثار بتشويهه وطمس معالمه الأثرية من خلال تبييض واجهته بالجير، وهو الأمر الذي نفته الآثار بشدة.
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وزير الأوقاف: فروض الكفاية مقدمة على تكرار الحج

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، والقيام بالمصالح الأساسية للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها، مقدمة شرعا على تكرار الحج والذي هو من النوافل حيث يحثنا الإسلام والسنة النبوية الشريفة على التراحم والتكافل، موضحا أن تكرار الحج من الرغائب والنوافل، أما قضاء حوائج الناس فهي من فروض الكفايات المقدمة شرعا على النوافل. وذكر جمعة، في بيان له، اليوم الجمعة، إن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد، وقد يكون صدقة جارية في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة.
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مصادر: 330 طالبا يتنافسون على قائمة أوائل الثانوية

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام، غدا السبت، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بعد غد الأحد. وقالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية تنتهي، مساء اليوم الجمعة، من تحديد نسب النجاح بكل شعبة ونسبة النجاح العامة، موضحة أن الكنترولات والبالغ عددها 11 كنترولا على مستوى الجمهورية، أرسلت قائمة للطلاب المتفوقين بكل شعبة للإدارة العامة للامتحانات بحيث يتم تحديد إجمالي قائمة أوائل الثانوية العامة.
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«المحافظين» يطالب الحكومة بحل أزمة المحاصيل الزراعية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن الأزمات التى تتعرض لها المحاصيل الزراعية وأثرها فى المواطنين. وقال قرطام إن الدولة المصرية كان يُضرَب بها المثل فى الزراعة منذ الحقب التاريخية المتعاقبة، إلى حد أن الله، تعالى، وصفها في كتابه الكريم بأنها خزائن الأرض، إلا أن السياسة الزراعية تعاني من التخبط والترهل في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ترك آثارا سلبية فى أسعار الحاصلات الزراعية.
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لمنع الحوادث.. «طريق الموت» بالسويس أمام البرلمان

خلال الأيام الماضية ارتفع عدد الحوادث التى تقع على طريق السويس الصحراوى؛ الأمر الذى دفع النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إلى التقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه لمجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن الحوادث المتكررة على طريق السويس، لافتة إلى أن طريق السويس أصبح طريقا للموت، ويحصد آلاف الأرواح من المواطنين، بشكل سنوي. وأضافت أن الإهمال الشديد والتدهور الكبير فى حالة الطرق جعل منه منطقة لتكرار حوادث المرور بشكل شبه يومي؛ مما جعل الأهالي يطلقون عليه «طريق الموت».
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4 إجراءات لرفع مصر من القائمة السوداء للعمل الدولية

أثار إعلان منظمة العمل الدولية عن عودة مصر بشكل رسمي إلى قائمة ملاحظاتها القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ«القائمة السوداء» حالة من الجدل، خاصة بعد تنفيذ ملاحظات لجنة المعايير التابعة للمنظمة، بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأتبعه موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون.
الوقت غير كافي.. بكاء وإغماء طلاب الثانوية في الديناميكا

طلاب الثانوية| الديناميكا «قهرتهم» والفلسفة «بسطتهم»

استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا، وذلك بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة الأجنبية- اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء» خلال الأيام الماضية، وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 4 يوليو.
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