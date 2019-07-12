وزارة للسعادة.. ماذا يحتاج المواطن ليصبح سعيدا؟

أعلن أحد المسئولين عن الشكاوى بمجلس الوزراء من خلال إحدى القنوات الإعلامية عن نية الحكومة إنشاء وزارة للسعادة فى مصر قريبا ثم نفت الحكومة ذلك فى بيان رسمي
قد لا تشغل فكرة إنشاء وزارة للسعادة من عدمه تفكير الشارع المصرى بقدر ما تشغله التساؤلات البدهية التى قد تطرأ بعقله عن ماذا يحتاج المواطن حتى يصبح سعيدا؟ وفى حالة تفكير الحكومة فى إنشاء الوزارة فعليا يبرز سؤال كبير عن ماذا تقدم للمواطن حتى تنشر السعادة فى المجتمع؟ ورغم أن الإجابة على هذه الأسئلة قد تكون معقدة نوعا ما، إلا أن هناك بعض الأمور الثابتة التى أصبحت تؤثر بشكل قوى على الحالة المزاجية للمواطنين وتساهم فى ظهور حالات الاكتئاب، حسب ما يؤكده علماء النفس والاجتماع، وهو ما جعل طرح فكرة إنشاء وزارة للسعادة على غرار الإمارات أمرا مثيرا للجدل.
وزارة للسعادة
أعلن أحد المسئولين عن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء فى أحد البرامج عن تخطيط الحكومة لإنشاء وزارة للسعادة لتقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين على غرار وزارة السعادة فى الإمارات.
لكن الحكومة سرعان ما أصدرت بيانا تنفى من خلاله ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبا، مؤكدة أن هذا الكلام
وزارة للسعادة
أعلن أحد المسئولين عن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء فى أحد البرامج عن تخطيط الحكومة لإنشاء وزارة للسعادة لتقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين على غرار وزارة السعادة فى الإمارات.
لكن الحكومة سرعان ما أصدرت بيانا تنفى من خلاله ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبا، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن رد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، على السؤال الذى وجه له فى إحدى البرامج الحوارية كان حول جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومى في أداء الخدمات مثل الإمارات.
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تجربة الإمارات
فى عام 2016، أنشأت دولة الإمارات وزارة للسعادة، وشغلت عهود خلفان الرومى منصب أول وزيرة للسعادة، ويقع على عاتق الوزارة مهام عديدة لخدمة المواطنين أهمها مواءمة جميع خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.
وعن نتائج إنشاء وزارة السعادة فى الإمارات، جاء فى تقرير السعادة العالمي 2017، أن دولة الإمارات حافظت على مركزها الأول عربيا في آخر 3 سنوات، وتقدمت من المركز 28 عم 2016 إلى المركز 21 عالميا في مؤشر سعادة الأفراد المواطنين والمقيمين على أرضها من دول أخرى، لتسجل بذلك تقدما نوعيا بمقدار 7 مراكز مقارنة بالعام الماضي، ووفقا للتقرير يعتبر شعب الإمارات من أسعد 12 شعبا في العالم، والأول عالميا في مؤشر رضا الأفراد المقيمين من دول أخرى.
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الإكتئاب
أظهرت نتائج المسح القومى للصحة النفسية، والتى استهدفت قياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية فى مصر لعام 2018، أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية، بمعنى أن واحدا من بين كل 4 أشخاص من المفحوصين لديه عرض أو اضطراب نفسى، وأن 0.4% من الذين يعانون من اضطرابات وأعراض نفسية فقط يلجؤون للعلاج، وحسب المسح هى منخفضة للغاية مقارنة بالذين لديهم مشاكل أو اضطرابات نفسية 25%.
وأكدت نتائج المسح إن الاضطرابات الأكثر انتشارا هى اضطرابات المزاج وتحديدا اضطرابات الاكتئاب والتى بلغت 43.7%.
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كيف يصبح المواطن المصرى سعيدا؟
يقول الدكتور وائل فؤاد أستاذ الصحة النفسية لـ"التحرير"، إن هناك مشكلة فى تعريف البعض للسعادة، هل هى استقرار مادى أم نفسى أم اجتماعى؟ ولكن السعادة مفهومها يكمن فى كلمة الرضا، فهناك أغنياء حياتهم مستقرة فى عديد من الجوانب، ولكن غير سعداء بسبب عدم رضاهم عن جزء معين فى حياتهم، موضحا أن عموم المصريين ينظرون إلى الأمور السلبية أكثر من الإيجابية، ويركزون عليها حتى تصيبهم حالة من الاكتئاب.
ويوضح فؤاد، أن سعادة المواطن المصرى تحتاج إلى نشر الوعى، والتركيز بشكل كبير على النواحى الإيجابية، وعمل حملة كبيرة من خلال السوشيال ميديا للتخلص من الطاقة السلبية ونشر الطاقة الإيجابية، وتجديد الثقة بين الحكومة والمواطن، وبين المواطن وجميع المحيطين به، واذا كان إنشاء وزراة للسعادة سيساعد على نشر الوعى والطاقة الإيجابية وتقديم الرفاهية للمواطن سيكون هناك ترحيب بها.
يضيف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لـ"التحرير"، أن المواطن المصرى كى يصبح سعيدا يحتاج إلى أن تلبى الحكومة كافة احتياجاته الأساسية، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن تنشغل الحكومة بتوفير هذه الاحتياجات، وفى حالة توفيرها سيحقق ذلك السعادة للمواطنين.
ويشير أبو حامد، إلى أنه غير مقتنع بفكرة إنشاء وزارة للسعادة، لأن قيام جميع الوزارات والمؤسسات بدورها فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن سيوفر له السعادة، أما فى حالة إنشاء وزارة للسعادة وعدم قيام الوزارات الأخرى بتوفير هذه الاحتياجات فلن يكون لوزارة السعادة قيمة.
وتؤكد سهير فتحى أستاذ علم الاجتماع، أن المواطن المصرى كى يصبح سعيدا يحتاج إلى حالة من الاستقرار الاقتصادى والنفسى والاجتماعى، فمع تحسن الحالة الاقتصادية سيتحسن المزاج العام تدريجيا، ومع عمل حملات لنشر الوعى المجتمعى، وتأهيل المواطنين نفسيا قبل الإقبال على الزواج وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الاحتياجات المهمة للمواطن، ستصبح هناك حالة من الرضا ستخلق بدورها حالة من السعادة فى المجتمع، والأمر لا يحتاج إلى وزارة للسعادة بقدر ما يحتاج إلى التوعية ونشر الأفكار الإيجابية.
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